Il Padel arricchisce l'offerta sportiva delle varie sezioni del Club Nautico

lunedì, 27 dicembre 2021, 12:03

Vela, nuoto, pallanuoto, tennis e, dal 18 dicembre scorso, anche padel. Alle sezioni sportive del Club Nautico di Marina di Carrara si aggiunge questa disciplina che sta spopolando in Italia. Sport divertente che può essere praticato da chiunque, il Padel si presta a varie declinazioni: una valida attività per tenersi in forma, ma anche una disciplina che può essere gratificante in termini di risultati agonistici. Nei due nuovi campi dell'ASD Club Nautico Tennis Padel, indoor durante l'inverno, è possibile praticare questo sport a tutti i livelli: gli Istruttori del sodalizio sportivo carrarese sono a disposizione di ragazzi ed adulti per impartire i rudimenti di base oppure per perfezionare la tecnica già acquisita. La cerimonia d'inaugurazione è stata programmata per la prossima primavera quando saranno ultimati i lavori dell'area lounge tra i campi padel ed il lungomare.



Inventato negli anni '70 in Messico nel tentativo di costruire un campo da tennis in uno spazio ristretto, il padel si è diffuso negli anni '80 in Argentina, Francia, Stati Uniti e Brasile. Ma è soprattutto in Spagna che il padel è riuscito a trovare una larga popolarità. In Italia la Federazione Italiana Gioco Padel (F.I.G.P.) è nata nel febbraio del 1991 con lo scopo di promuovere nel nostro paese uno sport che unisce le qualità del tennis ad una maggiore facilità di apprendimento e di gioco.Nell'aprile del 2008 il Padel è stato riconosciuto dal C.O.N.I. attraverso l'inserimento del Settore Padel nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e da allora tutte le azioni sono state coordinate e tese alla completa integrazione istituzionale di questa disciplina sportiva.



Il Club Nautico è quindi orgoglioso di poter vantare una struttura moderna ed efficiente dove qualificati Istruttori dell'ASD potranno accompagnare sia i principianti alla scoperta di questo sport che i più esperti nel perfezionamento.

La creazione dei due campi di padel, a cui si affiancano i lavori già iniziati di ammodernamento degli spogliatoi, del bar e della zona lounge all'aperto, s'inserisce nel progetto più ampio teso ad allargare la platea dei giovani praticanti le attività del Club Nautico attraverso un'offerta sportiva inter-disciplinare. Un'ospitalità ampia che, accanto ai servizi, le strutture e i locali attrezzati, si realizza in una serie di attività tese ad attivare l'interesse a frequentare il Club come luogo in cui fare sport e spendere il proprio tempo libero.



Un nuovo corso che non è una questione ideale, ma un concreto assetto progettato a seguito di un esame analitico sulla situazione attuale.



"Di fatto il Club Nautico -osserva il Presidente Simonelli- è una polisportiva: nuoto, pallanuoto, vela, tennis ed ora anche padel. L'obiettivo, concretamente realizzabile in tempi brevi, è creare un'offerta inter-disciplinare in cui, ad esempio, il giovane tennista abbia la possibilità di avvicinarsi anche alla vela, al nuoto, alla pallanuoto e al padel."



Il Club Nautico, un sodalizio con oltre 700 soci ed una propria sede, è un luogo unico sul territorio dove è possibile intraprendere un ricco percorso sportivo che, dall'iniziazione all'agonismo, offre trasversalmente la possibilità di accedere a più discipline all'interno di un'unica struttura organizzata in cui bambini e ragazzi sono affiancati da istruttori ed allenatori qualificati.



Poiché ciascuna sezione sportiva presa a sé stante è già strutturata, creare il collegamento tra l'una e l'altra è questione di facile realizzazione pratica. In quest'ottica, dunque, l'obiettivo della Dirigenza del Club Nautico Marina di Carrara è di ampliare la platea di giovani sportivi attraverso il collegamento tra le varie sezioni e porre, così, il Club Nautico come la struttura di riferimento del territorio capace di accogliere i giovani con continui stimoli e iniziative tese ad accrescere le conoscenze e le competenze sportive.

Durante queste festività natalizie e fino al giorno dell'epifania, l'ASD Club Nautico Tennis Padel ha previsto di ospitare gratuitamente tutti gli studenti del territorio desiderosi di sperimentare questo sport. Sarà sufficiente prenotarsi scrivendo un'email a "clubnauticoasd@gmail .com" per poter partecipare ad una lezione gratuita con gli Istruttori padel del Club Nautico Marina di Carrara.