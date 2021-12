Sport



L'avventura continentale scatta bene anche per l'Apuania Carrara

venerdì, 10 dicembre 2021, 17:39

La prima vittoria della Top Spin Messina Fontalba nella seconda fase di Europe Cup è stata seguita, a distanza di pochi minuti, dall'ottima partenza anche dell'Apuania Carrara, che a Vila Nova de Gaia, in Portogallo, ha superato per 3-0 i danesi del Roskilde Bordtennis BTK 61.

Si è partiti con una durissima battaglia, che ha visto Jens Ludquist incamerare il primo parziale. Nel secondo Lubomir Pistej non ha sfruttato un vantaggio di 9-4 e un successivo set-point. Ne ha annullati quattro all'avversario e ha ceduto al quinto.

Lo slovacco ha accorciato le distanze nella terza frazione e nella quarta la situazione si è nuovamente complicata, non avendo concretizzato quattro palle set. Nel prosieguo è volata via anche la quinta e da parte sua Lundquist non ha approfittato di tre match-point. Alla sesta chance l'atleta dell'Apuania ha forzato il verdetto alla "bella", al limite dei sei punti, con "sudden death" sul 5-5. Non si è arrivati a tanto, perché Pistej ha chiuso prima, abbastanza agevolmente.

Miha Bobocica ha travolto nel primo set la gloria danese Michael Maze, che nel secondo ha rimontato da 1-4 e ha messo la sfida sui binari dell'equilibrio. L'azzurro ha prevalso nel finale. Nel terzo parziale ha recuperato, non ha capitalizzato un match-point e si è imposto ai vantaggi.

Leonardo Mutti ha inseguito all'inizio Mikkel Hindersson, gli ha neutralizzato due set-point ed è andato a segno alla sua prima possibilità. La reazione del rivale non si è fatta attendere e all'atleta dell'Apuania non è bastato salvare le prime quattro palle set delle cinque che lo scandinavo si era procurato. La terza frazione è stata un braccio di ferro e Mutti l'ha fatta propria. Dopo il cambio di campo ha innestato una marcia in più, approdando facilmente al successo.

Domani alle ore 11 i toscani affronteranno gli austriaci dell'SPG Linz.

Lubomir Pistej - Jens Lundquist 3-2 (6-11, 14-16, 11-6, 16-14, 6-2)

Mihai Bobocica - Michael Maze 3-0 (11-4, 11-9, 12-10)

Leonardo Mutti - Mikkel Hindersson 3-1 (12-10, 9-11, 11-8, 11-3)