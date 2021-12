Sport



Nel mini derby la Lucchese non sfonda il muro della Carrarese: pari a reti bianche

mercoledì, 15 dicembre 2021, 17:58

di michele masotti

0-0

Lucchese (4-3-1-2): Coletta, Nannini (78’Mauro Semprini), Bachini, Bellich e Corsinelli; Frigerio, Minala e Visconti; Belloni; Nanni (89’Babbi) e Fedato A disposizione: Cucchietti, Bensaja, Gibilterra, Picchi, Dumbravanu, Shaka Eklu, Schimmenti, Lovisa, Brandi e Baldan Allenatore: Guido Pagliuca

Carrarese (4-3-1-1): Mazzini, Khalioti, Rota, Kalaj e Grassini; Tunjov (68’Figoli), Luci e Battistella; Galligani (87’Imperiale) e Doumbia A disposizione: Barone, Capponi, Santochirico, Girgi, D’Auria, Energe, Bertipagani, Alessandro Semprini e Bramante Allenatore: Antonio Di Natale

Arbitro: Calzavara di Varese (Assistenti Piccichè di Trapani e Chichi di Palermo)

Note: Ammoniti Tunjov, Galligani, Kalaj e Corsinelli. Calci d’angolo 3-4. Recupero 1’e 4’.

LUCCA - Il bunker della Carrarese resiste agli assalti di una Lucchese che non è riuscita a sfruttare a pieno la superiorità numerica, eredità del primo tempo di una sfida originariamente in programma sabato 4 dicembre. Terzo 0-0 consecutivo per la Lucchese, da stasera settima in classifica a quota 24 punti assieme a Vis Pesaro e Pontera, portando a cinque le lunghezze di vantaggio sulla zona play-out. In un match a dir poco atipico, con una preparazione finalizzata a solo un tempo, l’organizzazione difensiva imbastita da Totò Di Natale ha retto bene l’urto di una Pantera che ha trovato terreno fertile per offendere specialmente sul fronte destro. Oltre a Corsinelli, sempre propositivo in fase di spinta, da menzionare la sostanza e l’equilibrio portati in dote in mediana da Minala e la compattezza del duo Bellich-Bachini. Per la sesta giornata di fila, infatti, Coletta non ha incassato reti.

Al Porta Elisa splende il sole per i secondi 45’ del derby Lucchese-Carrarese, sospeso a fine primo tempo, con molto ritardo, dieci giorni fa dal fischietto varesotto Calzavara. Pagliuca come novità propone Fedato, sacrificato allora visto che le caratteristiche della seconda punta veneta mal si conciliavano con la “piscina” formatasi quel giorno. Metodo diverso, invece, quello adottato da Di Natale, costretto a rinunciare allo squalificato Vettorel, espulso nel primo tempo, e Mazzarani, sostituito per consentire l’ingresso di Mazzini. Son ben sette i cambi operati dal tecnico campano, che opta per un 4-3-1-1 dove il versiliese Galligani agisce alle spalle dell’unica punta Doumbia. Le altre novità rispondono ai nomi di Kalaj, Tunjov, Grassini, Luci e il sopracitato Mazzini. Sarà fondamentale vedere con quale atteggiamento scenderà in campo la Pantera, forte della superiorità numerica.

Approccio positivo dei locali, vicini al vantaggio già al 49’. Un traversone con il contagiri dalla destra di Corsinelli pesca la girata a centro area di Fedato sulla quale Mazzini fa buona guardia. “Forza Tommi !” è il bello striscione dedicato dalla Curva Ovest ad un piccolo supporter rossonero. Sempre dalla fascia destra arrivano i principali grattacapi per la difesa apuana, con un Corsinelli particolarmente ispirato. Questa volta a cercare la via della rete è Nanni ma il colpo di testa della punta sammarinese non impegna più di tanto l’estremo difensore gialloblù. Al 56’ bella giocata nello stretto di Belloni per il destro a colpo sicuro di Nanni, murato dal disperato intervento di Rota. La Carrarese si difende con ordine, arroccandosi davanti alla propria area di rigore per lasciare sfociare il prolungato possesso palla dei padroni di casa. I rossoneri provano ad alzare i giri del motore. Al minuto numero sessantotto Di Natale, onde evitare rischi di ritrovarsi in nove, toglie l’ammonito Tunjov per Figoli, non mutando l’aspetto tattico dei suoi. Al 75’ gli ospiti alleggeriscono il forcing della Lucchese con una bella serpentina sulla sinistra di Galligani, stoppato dall’opposizione di Bellich. Tre giri di lancette più tardi Pagliuca si gioca il tutto per tutto inserendo Mauro Semprini in luogo di Nannini, con il duttile Elia Visconti che scala sulla linea dei difensori come quarto di sinistra.

Una potenziale chance alla Lucchese capiterebbe a otto minuti dal termine con una punizione dal limite dell’area. Si incarica della trasformazione Fedato che sceglie una soluzione rasoterra, incagliatasi sulla folta barriera ospite. All’86’ splendida ripartenza di marca locale, condotta da Belloni, rifinita dal cross morbido dell’onnipresente Corsinelli per l’inserimento aereo sul secondo palo del solito Fedato. Ci pensa ancora una volta Mazzini a negare l’1-0 ai ragazzi di Pagliuca. È l’ultima emozione di questo derby andato in scena in due atti visto che nei quattro minuti di recupero non accade nulla di rilevante. Domenica ultima fatica del girone di andata con capitan Coletta e compagni impegnati a Pistoia contro gli arancioni guidati, da poco più di 24 ore, dall’ex Giovanni Lopez. Match esterno anche per la Carrarese che farà visita al fanalino di coda Viterbese.