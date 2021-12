Sarà derby fra Apuania Carrara e Top Spin Messina nei quarti di Europe Cup

Altri articoli in Sport

sabato, 11 dicembre 2021, 14:46

Ancora una prova di forza dell'Apuania Carrara, che nel Gruppo B della seconda fase di Europe Cup ha conquistato la sua seconda vittoria. A Nila Nova de Gaia, in Portogallo, ha battuto per 3-0 gli austriaci dell'SPG Ling, dopo aver riservato lo stesso trattamento ai danesi del Roskilde Bordtennis BTK 61

venerdì, 10 dicembre 2021, 17:39

La prima vittoria della Top Spin Messina Fontalba nella seconda fase di Europe Cup è stata seguita, a distanza di pochi minuti, dall'ottima partenza anche dell'Apuania Carrara, che a Vila Nova de Gaia, in Portogallo, ha superato per 3-0 i danesi del Roskilde Bordtennis BTK 61

mercoledì, 8 dicembre 2021, 19:01

L'Usd Apuania Carrara Tennistavolo venerdì sabato e domenica sarà impegnata a Vila Nova de Gaia, Oporto Portogallo, nel gruppo B, per la seconda fase della “Coppa Europa” di tennistavolo

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:58

E stato uno degli incontri più spettacolari e di più alto livello tecnico a cui sia capitato di assistere in Italia. Il Messina ha tesserato all'ultimo tuffo il forte danese Jonathan Groth, numero 33 delle classifiche mondiali. Messina ha schierato poi Joao Monteiro numero 78 e Matteo Mutti numero 387

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:50

In occasione dell'inizio del secondo corso arbitri stagionale, la sezione Aia di Carrara apre le porte per un Open Day rivolto a chiunque voglia saperne di più su come si diventa arbitri, su come funziona l'attività e abbia curiosità di conoscerla più approfonditamente

domenica, 5 dicembre 2021, 21:45

L'Apuania Carrara ha battuto per 4-0 in trasferta il circolo Prato 2010 nel derby toscano e ha ricostituito la coppia di testa a punteggio pieno, affiancando la Top Spin Messina Fontalba