Sezione arbitri: ospite speciale alla cena di Natale

mercoledì, 22 dicembre 2021, 09:26

Nei giorni scorsi è salita agli onori della cronaca come la prima donna in Italia ad arbitrare una squadra di serie A, nel match di Coppa Italia Cagliari-Cittadella: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, arbitro della Can C nonchè internazionale femminile, sarà l'ospite d'onore della serata di Natale della sezione arbitri Aia 'Giorgio Lazzarotti' di Carrara. L'appuntamento è in programma giovedì 23 dicembre alle 19 all'albergo ristorante Mirador di Podenzana (tradizionale quartier generale della sezione apuana) dove il fischietto livornese incontrerà i colleghi di Carrara; a seguire alle 20,30 la tradizionale cena per gli auguri di Natale fra tutti gli associati della sezione diretta dal presidente Francesco Cecchini.



Nella foto (fonte www.aia-figc.it): Maria Sole Ferrieri Caputi