Sport



Tiro a segno nazionale: rinnovate le cariche sociali

lunedì, 20 dicembre 2021, 10:52

Si sono svolte nella giornata di sabato 18 dicembre presso il Poligono di Tiro di Fossola le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della locale sezione del Tiro a Segno Nazionale, Federazione Sportiva del Coni.



La sezione di Carrara (che ricordiamo essere in attività fin dal 1896 , senza dubbio la più storica compagine sportiva provinciale) ha da sempre ottenuto eccellenti risultati nelle sue varie specialità, con i suoi atleti che si sono distinti a livello nazionale, arrivando più volte sul gradino più alto del podio. Puó contare su oltre 700 soci - solo un'altra singola Società sportiva a livello provinciale la eguaglia come numero di soci - e puó contare su un importante vivaio di giovanissimi atleti che stanno veramente facendosi onore. Anche come impianti e organizzazione la Sezione gode di fama e prestigio indiscussi a livello nazionale, organizzando spesso competizioni ad alto livello in praticamente tutte le specialità principe del Tiro a Segno, potendo contare su un impianto omologato ed efficiente sotto ogni punto di vista.



Per questa tornata elettorale erano presenti in veste di osservatori la presidentessa Regionale della Unione Italiana Tiro a Segno , l'olimpionica Maura Genovesi , ed il Delegato Provinciale Coni Vittorio Cucurnia, entrambi a sottolineare l'importanza che la Sezione carrarese riveste in ambito CONI . Questi i risultati elettorali in dettaglio : probiviro signor Carmine Tempone; Rappresentante Tecnici : signor Luca Tedeschi ; Rappresentante Atleti: signor Diego Campanile ; Revisore dei Conti : signor Filippo Micheloni ; Consiglieri : signor Luciano Iardella - signor Fabio Botarelli - signor Nello Giangravè - signor Simone Piconcelli - signor Giuseppe Dell'Amico . A norma di Statuto tra i cinque Consiglieri eletti verrà decisa la carica di Presidente, carica che probabilmente vedrà riconfermato il Predidente uscente signor Iardella, attesi anche i buoni risultati gestionali della Sezione , sotto ogni punto di vista. Non resta che augurare a tutti un augurio sportivo di buon lavoro!

Scrutatori ed osservatori al Tiro a Segno . Da sinistra Tommaso Dell'Amico - Vittorio Cucurnia - Gabriele Pieretti - Maura Genovesi - Sara Barbieri