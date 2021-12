Violenza dopo la partita: quattro calciatori della Massese squalificati per un anno

Altri articoli in Sport

sabato, 4 dicembre 2021, 17:47

Nella piscina del Porta Elisa, alcune porzioni hanno più le sembianze di una pozzanghera anziché del manto erboso, va in scena in derby numero 32 in terra lucchese tra i padroni di casa e la Carrarese. Notizia in aggiornamento

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:27

L'Usd Apuania Carrara Tennistavolo nei quattro incontri finora disputati ha battuto per 4-0 il GG Teamwear Sant'Espedito Napoli e il TT Norbello, per 4-1 il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval e per 4-2 il Cagliari, e disputerà due incontri molto difficili domenica mattina, alle ore 10, a Prato e lunedì, alle...

lunedì, 29 novembre 2021, 19:36

Si è svolta oggi la 6^ Edizione del Trofeo Cittadella dello Sport a Cinquale di Montignoso, prima tappa del circuito regionale T-Cross - Ciclocross Toscana. Organizzazione impeccabile della Montignoso Ciclismo del presidente Mario Ferrari, coadiuvata da Asd Cicloabilia, Gruppo Staffette Versilapuano, Asd Resceto Cycling

sabato, 27 novembre 2021, 09:14

In occasione del centenario della pugilistica carrarese, la federazione pugilistica italiana le affida l'organizzazione delle finali dei campionati assoluti nazionali

venerdì, 26 novembre 2021, 19:11

Porta a casa un ottimo risultato il centro pugilistico spezzino "Sport Club Virtus 1906" con il suo atleta aullese Hodaj Luis. Agonista 17 anni, 67 kg, domenica scorsa Luis si è aggiudicato l’ambito torneo Gladiator disputato a Molinella, in provincia di Bologna, nella specialità contatto pieno K1 junior

giovedì, 25 novembre 2021, 12:25

La gara di recupero della Juniores regionale del Castelnuovo ieri a Massa, ha avuto un brutto epilogo dopo che, sul campo, il risultato era stato favorevole alla squadra gialloblu