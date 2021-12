Vittoria contro Messina per Apuania Carrara Tennistavolo

Altri articoli in Sport

mercoledì, 8 dicembre 2021, 19:01

L'Usd Apuania Carrara Tennistavolo venerdì sabato e domenica sarà impegnata a Vila Nova de Gaia, Oporto Portogallo, nel gruppo B, per la seconda fase della “Coppa Europa” di tennistavolo

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:50

In occasione dell'inizio del secondo corso arbitri stagionale, la sezione Aia di Carrara apre le porte per un Open Day rivolto a chiunque voglia saperne di più su come si diventa arbitri, su come funziona l'attività e abbia curiosità di conoscerla più approfonditamente

domenica, 5 dicembre 2021, 21:45

L'Apuania Carrara ha battuto per 4-0 in trasferta il circolo Prato 2010 nel derby toscano e ha ricostituito la coppia di testa a punteggio pieno, affiancando la Top Spin Messina Fontalba

sabato, 4 dicembre 2021, 17:47

Nel derby tra Lucchese e Carrarese ad uscire vincitore è stato Giove Pluvio; la forte pioggia abbattutasi incessantemente nel pomeriggio ha fatto sì che il direttore di gara Calzavara la sospendesse a fine primo tempo

sabato, 4 dicembre 2021, 11:17

Ci sono novità per il deprecabile episodio accaduto la scorsa settimana nel campionato Juniores Regionali, al termine della partita Massese – Castelnuovo, allo stadio “Degli Oliveti”, quando il calciatore garfagnino Matteo Ghiloni venne aggredito da un gruppo di avversari

mercoledì, 1 dicembre 2021, 12:27

L'Usd Apuania Carrara Tennistavolo nei quattro incontri finora disputati ha battuto per 4-0 il GG Teamwear Sant'Espedito Napoli e il TT Norbello, per 4-1 il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval e per 4-2 il Cagliari, e disputerà due incontri molto difficili domenica mattina, alle ore 10, a Prato e lunedì, alle...