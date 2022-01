Sport



Ancora un pareggio per la Carrarese: con la Fermana finisce 0 a 0

domenica, 30 gennaio 2022, 21:41

di marco materassi

0-0



Fermana: Ginestra, Blondett, Urbinati, Scrosta (35' st. Sperotto), Alagna (29' st. Rossoni), Mbaye, Capece (45' st. Nepi), Rodio, Pannitteri, Frediani ( 29' st. Kyeremateng ), Cognigni (35' st. Marchi). All: Riolfo



Carrarese: Vettorel, Semprini, Rota, Marino, Imperiale, Battistella, Berardocco, Figoli (Tunjov), Bramante (23' st. Pasciuti), Doumbia, Petrelli (1'st. Energe). All. Di Natale

Arbitro: Cavaliere di Paola



Si allunga la striscia positiva per la Carrarese, resta imbattuta ancora una volta la porta difesa da Vettorel, ma l'appuntamento con la vittoria è rimandato. Un pari, il secondo consecutivo in trasferta, il secondo pareggio senza subire gol, ma qualche rimpianto si può cominciare ad averlo.



Grosseto e Fermana, due squadre che erano e sono alle spalle dei ragazzi di Di Natale, due squadre ancora alla prese con una classifica non certo rassicurante, specie per il Grosseto, con evidenti limiti offensivi: dodici e diciotto le reti rispettivamente messe a segno dai maremmani e dai marchigiani, eppure i tre punti non sono arrivati.



Certo recita un vecchio adagio che due feriti sono meglio di un morto, ma certe occasioni andrebbero forse meglio capitalizzate. Anche oggi come nella scorsa trasferta in quel di Grosseto, pochi i pericoli corsi dalla retroguardia apuana, ma altrettanto poche le occasioni per segnare.



La squadra è equilibrata, corre e difende, ma raramente costruisce palle gol veramente pericolose. E' vero che oggi sul finale di gara ha colpito una traversa con Pasciuti ma è altrettanto vero che dopo pochi minuti è stata la Fermana con un gran tiro di Mbaye a sfiorare la rete del vantaggio e molto probabilmente della vittoria.



Quello che colpisce è che nell'arco di 180 minuti, tra Grosseto e Fermo, la squadra abbia prodotto veramente poco, dando, magari sbaglia chi scrive, l'impressione di partire col freno tirato, e con il motto "prima non prenderle".



Ora se chiaramente muovere la classifica fa sempre bene, stasera la Carrarese è decima a pari punti con l'Olbia, resta il rimpianto di non aver vinto magari una delle recenti trasferte, anche perché i prossimi avversari della squadra di mister DI Natale si chiamano Pescara e Reggiana.Due ostacoli che se anche affrontati sul terreno amico dello stadio dei Marmi, sono sicuramente insidiosi e difficili, e allora forse qualche rimpianto perquesti due pareggi ci sarà.

Domani chiude il mercato, vedremo anche se voci di nuovi innesti non ci sono se qualcosa arriverà.