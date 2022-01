Sport



Buon punto per la Carrarese, col Grosseto il derby finisce 0 a 0

domenica, 23 gennaio 2022, 21:05

di marco materassi

0 - 0

Grosseto: Barosi, Siniega, Ciolli, Gorelli, Raimo, Artioli (16' st. Serena ), Rabiu, Piccoli (21' st. Cretella), Semeraro, Capanni (38' st. Moscati), Arras (16' st. Nocciolini). All. Maurizi



Carrarese: Vettorel, Imperiale, Battistella, Energe (2w5' st Petrelli), Marino, Figoli, Pasciuti, Tunjov (8'st. Bramante), Rota, Doumbia. Semprini. All. Di Natale

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio.



GROSSETO - Finalmente si torna in campo e dopo la lunga sosta la Carrarese conquista un bel punto pareggiando per zero a zero sul campo del Grosseto.

Non certo una partita da ricordare o da tramandare ai nipoti quella dei ragazzi di Di Natale, ma una prestazione attenta, tatticamente accorta e che consente col punto conquistato di restare con 27 punti in piena zona play-off.

Scesa in campo con l'ormai collaudato modulo del 4-3-1-2, la squadra apuana ha controllato bene la partita, e nonostante la pressione del Grosseto, che con la recente nuova proprietà ha anche cambiato la guida tecnica affidandosi a Maurizi, non ha corso quasi mai grandi pericoli. Una partita molto equilibrata, con poche emozioni, dove gli attacchi sono stati ben controllati dalle difese avversarie, difese attente e quasi mai in affanno. Con questo risultato continua il bel periodo della retroguardia apuana che dopo il k.o. di Olbia nelle successive otto partite ha subito soltanto due reti. Oltre che al cambio del modulo tale ritrovata sicurezza si deve anche al lavoro dei centrocampisti e dello staff che in settimana gradualmente ha affinato movimenti e sincronismi. Davanti ancora non si riesce ad essere molto pericolosi, speriamo che l'arrivo di Petrelli, al posto del partente Galligani possa portare un po'più di pericolosità, perchè con questa difesa anche solo una rete potrebbe portare spesso i tre punti. Gli ultimi giorni di mercato non dovrebbero portare grosse novità, a meno che qualche partenza di qualche giocatore finora meno utilizzato, non porti ad un reintegro numerico. Domenica a Carrara arriva l'Olbia, che dopo la vittoria di misura contro la Lucchese si trova con 28 punti un gradino sopra la Carrarese, una ghiotta opportunità per il sorpasso e per continuare nella corsa per un posto al caldo sole dei play-off.