Sport



Il punto in casa Carrarese in vista della ripresa del campionato

lunedì, 17 gennaio 2022, 16:06

di marco materassi

Con la trasferta in quel di Grosseto domenica prossima la Carrarese dovrebbe riprendere il suo campionato. Usiamo ancora il condizionale perché con la situazione relativa al Covid 19 non c'è ancora certezza. Un punto però del percorso fin qui fatto dai ragazzi di Di Natale lo possiamo però sicuramente fare. Ad oggi la squadra apuana è nona in classifica, e quindi in piena zona play-off.

I punti conquistati dopo la vittoria nel derby col Pontedera sono ventisei, frutto di sei vittorie, otto pareggi e sei sconfitte. Ventidue le reti segnate, contro le ventisette subite. Un dato su cui però occorre fare alcune valutazioni: la Carrarese è imbattuta da sette partite, frutto di due vittorie e cinque pareggi, ma quello che balza agli occhi è che dopo la pesante sconfitta di Olbia per 4 a 1, in queste ultime sette partite la difesa ha incassato solo due reti.

Molto probabilmente la quadra del cerchio è arrivata. Forse anche il cambio del modulo dal 4-3-3 al 4-3-1-2 ha contributo a ciò, o forse anche l'aumentata conoscenza dei movimenti difensivi e il miglior affiatamento tra i difensori ha sicuramente migliorato e non di poco il rendimento del reparto. Reparto che ha perso il forte ed interessante Kalj, passato al Frosinone in serie B, dal quale arriva Bevilacqua, altro giovane interessante e di buone prospettive.

Col mercato di gennaio hanno lasciato la Carrarese il capitano Luci, rientrato a Livorno per motivi personali, e per il quale non sono mancati attestati di stima e affetto, rimpiazzato da un gradito ritorno quale quello di Berardocco, elemento esperto, conosciuto, e sicuramente in grado di non far rimpiangere il bravo Andrea.

Altro addio quello di Galigani, che un po' perché col cambio di modulo, la batteria degli esterni è già numericamente a posto, e un po' anche perché il rendimento di questo ragazzo non è stato pari alle aspettative. Nelso Ricci, il direttore sportivo è già alla ricerca di un sostituto che magari abbia altre caratteristiche, da integrarsi meglio con Giannetti e Doumbia. Ci potrà essere anche qualche movimento ma per il momento bocche cucite e si lavora in silenzio.

Come detto domenica si riparte dal derby col Grosseto, squadra che dopo il cambio di proprietà e anche dell'allenatore, vuol provare a lasciare l'ultima posizione in classifica, seppur in coabitazione con la Viterbese per rilanciarsi verso una salvezza tutta da conquistare. Una partita ostica, difficile, dopo tanti giorni di sosta, dopo le scorie lasciate dalle positività di diversi elementi, ma che se affrontata come nelle ultime uscite, potrebbe consentire alla squadra apuana di continuare nella striscia positiva, restando pienamente in corsa per le posizioni che garantirebbero al termine della stagione la partecipazione ai play-off.