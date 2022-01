L’Apuania Carrara vince ancora ed è in semifinale di Europe Cup

Altri articoli in Sport

mercoledì, 19 gennaio 2022, 15:43

Ci sono persone che lasciano il segno; il maestro dello sport Elio Lazzarotti è tra queste. E' mancato all'improvviso, lasciando tutto il mondo dello sport attonito e dispiaciut

martedì, 18 gennaio 2022, 14:58

Venerdi 21 gennaio l’ Usd Apuania Carrara Tennistavolo sarà impegnata in casa contro il Messina nella partita di ritorno dei quarti di finale di Europe Cup e Sabato 22 affronterà il Reggio Emilia per il campionato di serie A1

lunedì, 17 gennaio 2022, 16:06

Con la trasferta in quel di Grosseto domenica prossima la Carrarese dovrebbe riprendere il suo campionato. Usiamo ancora il condizionale perché con la situazione relativa al Covid 19 non c'è ancora certezza

lunedì, 17 gennaio 2022, 09:06

È cambiato il palcoscenico, da nazionale a continentale, non la tendenza. Dopo i successi stagionali in Supercoppa (5 1), in campionato (4 2) e in Coppa Italia (3 0), l’Apuania Carrara ha battuto per 3-0 la Top Spin Messina anche nella gara di andata dei quarti di finale di Europe...

domenica, 16 gennaio 2022, 15:24

L’allenatore Giancarlo Betti: “Questi due punti sono veramente molto importanti, una bella vittoria, in un campionato molto molto equilibrato e nel quale ogni giornata ci sono sorprese”

venerdì, 14 gennaio 2022, 08:55

L’ Usd Apuania Carrara Tennistavolo giocherà domenica 16 gennaio alle ore 18.00 in Messina la partita di andata dei quarti di finale di Europa Cup dell’Europa Cup, il sorteggio infatti ha posto di fronte le due squadre italiane.