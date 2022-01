Sport



Prima giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A2 maschile: per l’Apuania Carrara Tennistavolo in Milano importante e bella vittoria per 4 a 2

domenica, 16 gennaio 2022, 15:24

Sabato l’Apuania Carrara Tennistavolo ha incontrato, in trasferta, il Milano Sport: una formazione molto competitiva e forte. La squadra carrarese di serie A2 schierava Roberto Perri (nro 51 del ranking), Alessandro Soraci (nro 61 del ranking) e Matteo Petriccioli (n 45 del ranking) allenatore Giancarlo Betti, la formazionale milanese scendeva in campo con Stefano Tomasi (n 26), Fabio Mantegazza (n 48) e Federico Giardi (n 75) arbitro dell’incontro il Signor Angelo Zambetti di Bergamo.

La prima partita vedeva, per fila carraresi, scendere in campo Roberto Perri, che, con una bellissima partita riusciva a battere il fortissimo ed ex nazionale Stefano Tomasi, numero uno dei lombardi, per 3 a 1 (-9,14,7,9), portando così in vantaggio per uno a zero l’Apuania.

Nella seconda partita si affrontavano Alessandro Soraci e Fabio Mantegazza, e il carrarese superava per 3 a 0 (6,2,8) il milanese, portando il punteggio sul due a zero per l’Apuania.

La terza partita vedeva Matteo Petriccioli disputare una non buona partita e cedere per 3 a 0 ( 9,9,9) a Federico Giardi permettendo al Milano di accorciare le distanze. Sul due a uno per Carrara scendeva in campo Roberto Perri che, sfruttando la positiva scia emotiva della prima partita, affrontava e batteva per 3 0 (5,4,3) Fabio Mantegazza, portando l’Apuania sul tre a uno.

La quinta partita vedeva Matteo Petriccioli, in giornata negativa, cedere sempre per 3 a 0, a Stefano Tomasi .Si arrivava così all’ultima partita sul tre a due per Carrara e Alessandro Soraci batteva Federico Giardi per 3 a 2(-6, 11, -4, 9, 10, in un incontro molto equilibrato, permettendo all’Apuania di vincere l’incontro per 4 a 2 e di superare in classifica generale il Milano.

Alcune dichiarazioni dei protagonisti raccolte al termine dell’incontro: “La squadra milanese è forte e l’incontro si presentava difficile, - afferma Alessandro Soraci- ho giocato abbastanza bene e abbiamo conquistato due ottimi punti ma ora dobbiamo concentraci sulle prossime partita” ; per Roberto Perri “sono contento di come ho giocato, ho fatto due punti, e ho contribuito alla vittoria della mia squadra”; per Matteo Petriccioli “Non sono contento perché non ho giocato bene, devo dire grazie ai mei compagni che hanno fatto due punti a testa, sicuramente devo migliorare per i prossimi incontri e fornire il contributo necessario alla mia squadra”; infine l’allenatore Giancarlo Betti: “Questi due punti sono veramente molto importanti, una bella vittoria, in un campionato molto molto equilibrato e nel quale ogni giornata ci sono sorprese”

Risultati della prima giornata di ritorno:

Milano Sport - Apuania Carrara 2 4

Cus Torino - Genova 1 4

Castel Goffredo - Torino 1 4

Vigevano - Sarmeola rinviata

Classifica dopo la prima giornata di ritorno:

Genova 13

Cus Torino 11

Apuania Carrara 8

TT Torino 8

Milano sport 7

Sarmeola 6 una partita in meno

Vigevano 5 una partita in meno

Castel Goffredo 4

La prima è promossa in serie A1 La seconda ai play off Le ultime tre sono retrocesse in serie B1