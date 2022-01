Sport



Sabato 8 e domenica 9 si giocherà a Napoli la Coppa Italia di Tennistavolo

giovedì, 6 gennaio 2022, 19:58

Si giocherà sabato 8 e domenica 9 gennaio nell’aulica location della palestra Partenope “Cavalli di Bronzo” di Napoli, già sede delle scuderie reali e situata a due passi dal Maschio Angioino, e il capoluogo campano ritroverà il grande tennistavolo, dopo aver ospitato vari incontri di Lega Europea della Nazionale e nel 1996 i Campionati Italiani Assoluti.

La Final Four di Coppa Italia assegnerà il secondo trofeo della stagione, dopo la Supercoppa Italiana, andata ad arricchire le bacheche dell’Apuania Carrara per il maschile e del Castel Goffredo per il femminile.

L’organizzazione è affidata al Comitato Provinciale Fitet di Napoli, in collaborazione con la Fitet nazionale e il Comitato Fitet Campania, l’Agenzia Regionale Universiade per lo Sport e l’Associazione Polisportiva Partenope, con il patrocinio della Regione Campania, del Comitato Regionale Campania del CONI, del Comune di Napoli e dell’Unione Stampa Sportiva Italiana - Gruppo della Campania “Felice Scandone”. Il regolamento prevede la partecipazione delle prime quattro classificate al termine del girone di andata delle serie A1 maschile.

Le semifinali maschili saranno sabato alle 15 fra la Top Spin Messina e la Marcozzi Cagliari, seconda contro terza, e alle 18 fra l’Apuania Carrara e il Castel Goffredo, prima contro quarta. Domenica alle 13 si disputeranno le finali per il 1°/2° posto e per il 3°/4° posto. Ogni incontro si svolgerà secondo la formula Olimpica, con un doppio iniziale seguito da quattro singolari. Ciascun atleta non potrà scendere in campo per più di due volte. Tutte le sfide saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Fitet. L’evento sarà aperto a un pubblico contingentato, composto da tesserati federali, che dovranno essere in possesso del Green Pass rafforzato e della mascherina FFP2 e accreditarsi, compilando un apposito form.

La Coppa Italia è stata reintrodotta nel 2018, dopo essere andata in scena nel settore maschile dal 1967 al 1979, e nelle quattro edizioni si sono equamente suddivisi i successi l’Apuania Carrara (2018 e 2021) e la Top Spin Messina (2019 e 2020). “cercheremo di onorare al massimo, - ci dice il presidente Guglielmo Bellotti - come abbiamo sempre fatto, la manifestazione della Coppa Italia, giocare a Napoli è stata una buona scelta della federazione; la nostra squadra sarà in campo con una formazione competitiva, ma anche gli altri team sono ben attrezzati a cominciare dal Castel Goffredo, che incontreremo in semifinale, squadra che attualmente è quarto in campionato e ci ha impegnato quando li abbiamo incontrati”;