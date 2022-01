Sport



Semifinale coppa Italia maschile: Apuania Carrara batte Castel Goffredo per 3 a 0

sabato, 8 gennaio 2022, 21:13

Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 18, si è disputata a Napoli la semifinale di Coppa Italia Maschile Apuania Carrara contro Castel Goffredo. L’incontro si è disputato con la formula olimpica che prevede un doppio iniziale e, a seguire, quattro singolari.

La prima partita vede la coppia Pistej- Bobocica giocare contro la coppia Baciocchi-Yefimov; la coppia carrarese si aggiudica il primo set per 11 a 5, il secondo set è la fotocopia del primo con un altro 11 a 5, il terzo set si chiude sull’ 11 a 8 per il definitivo 3 a 0 che porta l’ Apuania Carrara in vantaggio per uno a zero.

Nella seconda partita Andrej Gacina ha superato Luca Bressan per 3 a 0, il primo set vede il carrarese partire male ma poi lentamente recupera e si aggiudica il set per 11 a 8; nel secondo set Gacina parte bene e poi mantiene il vantaggio fino all’ 11 8 finale, nel terzo set l’apuano scatta bene, mantiene il vantaggio e chiude il set sull’ 11 a 5 portando Carrara sul due a zero.

Nella terza partita scendono in campo Mihai Bobocica e Victor Yefimov, il primo set è equilibrato ma Bobocica fa suoi i punti finali e si aggiudica il set per 11 a 8, nel secondo set Yefimov parte molto bene e si porta sul 4 a 0 , Bobocica reagisce ed impatta sul 5 pari, sullo slancio si porta sul 9 a 5 e chiude sull’ 11 a 6, il terzo set è inizialmente equilibrato poi il finale è di Bobocica che si aggiudica il set per 11 a 9 , chiudendo così il match sul 3 a 0 e portando l’Apuania Carrara in finale.

Nell’altra semifinale Messina ha superato Cagliari per 3 a 2 La finale per il primo e secondo posto sarà Apuania Carrara - Messina, mentre la finalina per il terzo posto vedrà di fronte Cagliari a Castel Goffredo, i due incontri si disputeranno domani alle ore 13