Tredici nuovi arbitri per la sezione Aia di Carrara

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:45

L'Usd Apuania Carrara Tennistavolo giocherà domenica mattina alle ore 10 in Napoli il recupero della prima giornata di ritorno, l’incontro, previsto per 16 gennaio, era stato spostato avendo Messina fissato proprio in quella data l’incontro di andata dei quarti di finale di Europe Cup

domenica, 23 gennaio 2022, 21:05

Finalmente si torna in campo e dopo la lunga sosta la Carrarese conquista un bel punto pareggiando per zero a zero sul campo del Grosseto

sabato, 22 gennaio 2022, 11:40

Al suo esordio internazionale, l’Apuania Carrara ha centrato l’accesso alle semifinali di Europe Cup. Questa sera ha raggiunto l’obiettivo, battendo per 3-0 la Top Spin Messina Fontalba nel match di ritorno dei quarti, che si è disputato al Palasport di Avenza, e bissando il risultato ottenuto all’andata

mercoledì, 19 gennaio 2022, 15:43

Ci sono persone che lasciano il segno; il maestro dello sport Elio Lazzarotti è tra queste. E' mancato all'improvviso, lasciando tutto il mondo dello sport attonito e dispiaciut

martedì, 18 gennaio 2022, 14:58

Venerdi 21 gennaio l’ Usd Apuania Carrara Tennistavolo sarà impegnata in casa contro il Messina nella partita di ritorno dei quarti di finale di Europe Cup e Sabato 22 affronterà il Reggio Emilia per il campionato di serie A1

lunedì, 17 gennaio 2022, 16:06

Con la trasferta in quel di Grosseto domenica prossima la Carrarese dovrebbe riprendere il suo campionato. Usiamo ancora il condizionale perché con la situazione relativa al Covid 19 non c'è ancora certezza