USD Apuania Carrara Tennistavolo impegnata a Napoli

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:45

L'Usd Apuania Carrara Tennistavolo giocherà domenica mattina alle ore 10 in Napoli il recupero della prima giornata di ritorno, l’incontro, previsto per 16 gennaio, era stato spostato avendo Messina fissato proprio in quella data l’incontro di andata dei quarti di finale di Europe Cup.



La squadra napoletana è attualmente all’ultimo posto in classifica con 3 punti, frutto di tre pareggi (Castel Goffredo, Prato e Reggio Emilia), e può contare su importanti giocatori come gli svedesi Anthony Tran (5 vittorie ed una sola sconfitta) e Sebastian Loso, il greco Anastasios Riniotis, oltre a Benas Skirmantas e l’italiano Francesco Palmieri. Dalla rosa dei giocatori si può capire come l’incontro può riservare sorprese data la potenzialità del team campano, per questo motivo nell’ambiente della società carrarese si manifesta prudenza per l’avversario “domenica non sarà un incontro semplice - dice il presidente Guglielmo Bellotti-è fondamentale avere la massima attenzione e rispetto per il team campano, ogni incontro riserva insidie che vanno affrontate.