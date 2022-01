Sport



Usd Apuania Carrara Tennistavolo impegnata nei quarti di Europa Cup

venerdì, 14 gennaio 2022, 08:55

L’ Usd Apuania Carrara Tennistavolo giocherà domenica 16 gennaio alle ore 18.00 in Messina la partita di andata dei quarti di finale di Europa Cup dell’Europa Cup, il sorteggio infatti ha posto di fronte le due squadre italiane. Come effetto dell’impegno europeo il previsto incontro di campionato, del 16 gennaio in Napoli, è stato rinviato al 30 gennaio.



Appena il tempo di godersi la vittoria della Coppa Italia di domenica scorsa in Napoli, ed ecco subito di fronte un altro impegno importante e difficile per il team carrarese : i quarti di finale dell’ Europa Cup. L’Apuania arriva ai quarti di finale di Europa Cup con uno score positivo di 7 vittorie su altrettanti incontri disputati : 4 nella prima fase disputata in Salisburgo e 3 nella seconda fase giocata a Porto ed affronta questa sfida europea con il solito impegno ed entusiasmo consci delle difficoltà del caso.



L’incontro di Coppa si svolgerà con la formula di cinque singolari , dove due atleti possono disputare due singoli e un atleta può disputare solo un singolare. L’incontro sarà trasmesso sul canale streaming della federazione europea di tennistavolo (percorso Ettu, Ettu TV). “sono molto contento della conquista della Coppa Italia di domenica in Napoli, sapevano che era difficile visto il tasso tecnico con la quale è scesa in campo la squadra di Messina, tuttavia la prestazione dei nostri tre atleti è stata molto importante, lo spirito di squadra ha fatto il resto e ha permesso il nostro successo, per questo mi sono, personalmente, complimentato con i ragazzi per i bellissimi incontri disputati sia in semifinale che in finale”, - ci dice il presidente Guglielmo Bellotti - scenderemo in campo per dare il massimo contro un avversario che ben conosciamo, sarà ancora una vera battaglia sportiva e non saranno ammesse distrazioni, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno portato i complimenti per la nostra vittoria in particolare voglio ringraziare le istituzioni cittadine, il rappresentante del CONI provinciale, il rappresentante del CONI regionale e, non ultimi, i nostri sponsor e la stampa locale”.