Sport



Usd Apuania Carrara Tennistavolo impegnata nel ritorno dei quarti di finale di Europe Cup

martedì, 18 gennaio 2022, 14:58

L’ Usd Apuania Carrara Tennistavolo disputerà venerdi 21 gennaio alle ore 18.00, al palasport di Avenza Carrara, la partita di ritorno dei quarti di finale di Europe Cup, il sorteggio infatti, ricordiamo, ha posto di fronte le due squadre italiane. Inoltre il giorno successivo, sempre alle ore 18, al palasport si disputerà l’incontro contro il Reggio Emilia valido per la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A1.



Una due giorni molto intensa per il club carrarese impegnato sia in coppa europea che in campionato. Venerdi saranno quindi ancora difronte le due squadre che stanno catalizzando l’interesse del tennistavolo italiano; e al palasport di Carrara di disputerà, a porte chiuse, l’incontro di ritorno dei quarti di finale di Europe Cup. L’incontro di andata ha visto prevalere, domenica scorsa in Messina, per 3 a 0 la squadra carrarese. L’incontro di ritorno, per il particolare regolamento in vigore per l’Europe Cup lascia tuttavia margini a qualsiasi soluzione. L’incontro di Coppa si svolgerà con la formula di cinque singolari , dove due atleti possono disputare due singoli e il terzo atleta può disputare solo un singolare.



L’incontro sarà trasmesso sul canale streaming della federazione europea di tennistavolo https://www.ettu.tv/en-int/playerpage/1218095 il link “sono molto contento di quanto abbiamo fatto, nell’incontro di andata in Messina - afferma il presidente Guglielmo Bellotti – tuttavia lo sport è un banco di prova continuo nel quale è vietato distrarsi, necessità sempre mantenere la giusta e corretta tensione; la squadra di Messina è un’ ottima squadra e quindi l’incontro non può essere sottovalutato nonostante il 3 a 0 dell’andata, inoltre per il particolare regolamento si ricomincerà come se fosse zero a zero, quindi massima attenzione. Oltre all’impegnativo lato tecnico tutta la struttura societaria è, da tempo, molto attiva sul fronte organizzativo, per le molteplici incombenze regolamentari che la federazione Europea impone, basti pensare che dovremo trasmettere sul canale streaming europeo l’incontro, attivare i raccattapalle, realizzare un nuovo backdrop, con layout predefinito dall’Ettu, dedicato alle interviste, utilizzare un time clock elettronico, fare in modo che i tre arbitri abbiamo il dovuto confort di spogliatoio e tanti altri dettagli operativi ai quali, diligentemente, la nostra società sta lavorando da tempo per rispettare le norme europee. Abbiamo altresì raccolto anche qualche impressione da Claudio Volpi, “sarà un’altra sfida difficile, le due squadre si conoscono molto bene, ed entrambe, come è normale che sia, cercheranno di adottare soluzioni atte a poter vincere l’incontro nel rispetto dell’avversario, sarà come partire da zero a zero e non dimentichiamoci che sabato affronteremo il Reggio Emilia, squadra assolutamente da non sottovalutare a dispetto della classifica .