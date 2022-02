Sport



Arriva a Carrara Walklab: alla scoperta della città, camminando

mercoledì, 9 febbraio 2022, 15:30

di donatella beneventi

Camminare di buon passo e al tempo stesso scoprire la propria città : questo è Walklab, presente già a Roma, con due eventi fra febbraio e marzo e in arrivo a Carrara, domenica 27 marzo con partenza alle 10 da via Roma. L'evento è organizzato da Walklab in collaborazione con la scuola 2H Project di Lucia Bianchi. Si tratta di una camminata allenante e divertente in giro per Carrara, inframezzata da alcuni esercizi di ginnastica, con la supervisione di un coach del National Team Walkinglab: è un percorso semplice, cui tutti possono partecipare.La quota di iscrizione è di dieci euro, occorre prenotare e tutte le info si trovano al seguente link https://www.walklab.it/walklab-a-carrara/Donatella Beneventi