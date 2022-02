Sport



Percorso rapido di dieci chilometri e ‘Campionato nazionale veterani dello sport’ tra le gare della White Marble Marathon

martedì, 8 febbraio 2022, 21:06

Si avvicina la quinta edizione della White Marble Marathon in programma il 20 febbraio. La competizione podistica, organizzata dalla World Running Academy del patròn Paolo Barghini con il supporto della Fondazione Marmo Onlus e il patrocinio del Comune di Carrara, per questa edizione propone la novità del percorso rapido di dieci chilometri.

Un tragitto adatto per chi è alle prime armi e ha bisogno di una distanza ridotta, utile per approcciarsi la prima volta nel mondo delle gare podistiche, o più semplicemente per chi non sente il bisogno di percorrere un tragitto più lungo. La piccola maratona prende il nome di “10 chilometri per Davide” ed è intitolata alla memoria di Davide Genovesi, 51enne carrarese scomparso nel 2019 dopo una breve malattia.

Genovesi nella vita di tutti i giorni era un carpentiere, ma la sua grande passione per lo sport e soprattutto per il podismo, lo aveva portato negli anni a disputare diverse gare con la Amatori atletica Carrara. E’ stata la ex moglie di Genovesi, Daniela Corsi, che ha pensato a un percorso rapido da inserire nel programma della White marble marathon e omaggiare così il ricordo del marito, trovando pieno appoggio nel patròn Paolo Barghini che ha accolto con piacere la proposta.

“La passione di Davide per il podismo è iniziata nel 2008 - racconta Daniela Corsi - quando prese parte alla maratona della Costa Azzurra. Da quel momento ha iniziato ad allenarsi costantemente nel tempo libero con un gruppo di amici prendendo parte a diverse altre competizioni podistiche. Era un atleta a tutto tondo - sottolinea la donna - e aveva grande interesse anche per altri sport; però la corsa è sempre stato il suo grande amore. Davide è stato un maratoneta anche nel lottare contro la sua malattia, perché non ha mai mollato”.

L’edizione di quest’anno proporrà dunque la novità della “10 km per Davide” in ricordo di un uomo ben voluto e stimato da molti, compresi ovviamente i famigliari più stretti. “Avevo piacere per i miei figli che ci fosse qualcosa inerente la maratona associabile a loro padre - prosegue Daniela Corsi - perciò ho pensato di chiedere a Paolo Barghini e Daniela Genovesi, che ringrazio per aver accettato la mia proposta. Sarà la prima volta che la White marble marathon organizzerà questa gara corta e spero che venga mantenuta anche nelle future edizioni”.

Tra le gare previste il 20 febbraio oltre alla piccola maratona da 10 chilometri, anche la classica da 42 chilometri, la “Marble Hero” da 30 chilometri e la “Half marathon” da 20 chilometri. All’interno della giornata podistica troverà spazio anche il Campionato nazionale U.N.V.S. di mezza maratona 2022, su mandato del consiglio direttivo nazionale veterani dello sport. Sul sito della White Marble Marathon è presente l’intero regolamento di partecipazione, riservato agli atleti e alle sezioni tesserati U.N.V.S. con programma e iscrizioni.

I vincitori delle varie categorie del percorso di 21 km, maschile e femminile, riceveranno il titolo di “Campioni italiani U.N.V.S. di mezza maratona 2022” a cui saranno consegnati scudetti tricolore e le classiche medaglie. La premiazione dei partecipanti agli altri percorsi previsti della White marble marathon, sarà invece fatta con medaglie in marmo preparate da artisti della zona versiliese.