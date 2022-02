Sport



Una bella Carrarese ferma sul pareggio per uno a uno la capolista Reggiana

domenica, 6 febbraio 2022, 18:10

di marco materassi

1 - 1

Carrarese: Vettorel, Semprini, Imperiale, Marino, Rota, Battistella, Petrelli (Infantino), Figoli, Doumbia (Khailoti),Tunjov, Pasciuti (Bramante). All. Di Natale

Reggiana: Venturi Libutti, Rozzio, Camigliano (Cauz), Contessa, Rossi, Cigarini (Muroni), Radreazza (Sciaudone), Rosafio, Arrighini (Zamparo), Lanini (Luciani). All. Diana

Arbitro: Marini

Reti: 64' st. Zamparo (R), 72' st. Tunjov (C)

Note: espulsi al 92' st. Rozzio (R), 95' st. Rossi (R9

CARRARA- Una bella Carrarese allunga la serie positiva e ferma sul pari la capolista Reggiana. Continua il bel momento dei ragazzi di Di Natale che dopo il bel pareggio in quel di Pescara, fermano sullo stesso identico punteggio anche la capolista Reggiana. Una gran bella partita quella vista oggi allo stadio dei Marmi, con la Carrarese che ha risposto colpo su colpo a quella che col Modena è una autentica corazzata e insieme ai canarini la grande favorita per la promozione diretta in serie B.

Attenti e concentrati gli apuani hanno bene interpretato la partita, ben preparata da mister Di Natale. Accorti, senza mai subire, pronti a ripartire non appena in possesso della palla hanno avuto anche nella prima frazione di gioco le opportunità per passare in vantaggio, colpendo anche un palo con Doumbia, e vedendosi negare anche un probabile rigore per un fallo su Figoli.

Anche la Reggiana ha colpito un legno con un gran sinistro di Rosafio. Squadre che vanno al riposo sullo zero a zero. Ripresa che si apre con il solito copione con la Reggiana che prova a far la partita e la Carrarese che si difende senza chiudersi pronta a colpire in contropiede. Al 19' della ripresa la partita si sblocca su un cross dalla destra di Rosafio, Zamparo lasciato colpevolmente solo di testa batte Vettorel.

Carrarese che non ci sta e al 27'm con una autentica magia di Tunjov raggiunge il meritato pareggio: è un autentico missile quello che il trequartista apuano infila sotto l'incrocio della porta difesa da Venturi.

Partita che adesso vede le squadre più attente a non scoprirsi che a cercare il gol della vittoria, partita che nel finale s'innervosisce, ne fanno le spese Rozzio e Rossi espulsi nel recupero con la Reggiana che finisce così in nove. Un gran bel pareggio, un gran bel punto quello conquistato oggi dalla Carrarese, un punto che consente agli apuani di restare al decimo posto, ma con ben quattro squadre nello spazio di due punti. La lotta per i playoff è sempre e ancora di più aperta.