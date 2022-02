Week-end intenso per l’Usd Apuania Carrara Tennistavolo

Altri articoli in Sport

domenica, 30 gennaio 2022, 21:41

Si allunga la striscia positiva per la Carrarese, resta imbattuta ancora una volta la porta difesa da Vettorel, ma l'appuntamento con la vittoria è rimandato. Un pari, il secondo consecutivo in trasferta, il secondo pareggio senza subire gol, ma qualche rimpianto si può cominciare ad averlo

domenica, 30 gennaio 2022, 21:39

Trattandosi di un testacoda, il pronostico era piuttosto indirizzato e il campo non ha apportato alcun tipo di variazione a un copione a senso unico

sabato, 29 gennaio 2022, 13:57

Cresce ulteriormente la squadra della sezione arbitri di Carrara con l'ingresso di 13 ragazzi che hanno superato con merito l'esame del secondo corso arbitri stagionale, che vanno ad aggiungersi ai 12 già arrivati con l'esame di ottobre, portando l'aumento di organico stagionale a quota 25

giovedì, 27 gennaio 2022, 09:45

L'Usd Apuania Carrara Tennistavolo giocherà domenica mattina alle ore 10 in Napoli il recupero della prima giornata di ritorno, l’incontro, previsto per 16 gennaio, era stato spostato avendo Messina fissato proprio in quella data l’incontro di andata dei quarti di finale di Europe Cup

domenica, 23 gennaio 2022, 21:05

Finalmente si torna in campo e dopo la lunga sosta la Carrarese conquista un bel punto pareggiando per zero a zero sul campo del Grosseto

sabato, 22 gennaio 2022, 11:40

Al suo esordio internazionale, l’Apuania Carrara ha centrato l’accesso alle semifinali di Europe Cup. Questa sera ha raggiunto l’obiettivo, battendo per 3-0 la Top Spin Messina Fontalba nel match di ritorno dei quarti, che si è disputato al Palasport di Avenza, e bissando il risultato ottenuto all’andata