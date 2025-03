BOLLO AUTO | Se paghi con lo SPID ti arriva lo scontone inaspettato: come attivare il procedimento

L’annoso appuntamento con il bollo auto, croce e delizia di milioni di automobilisti italiani, si tinge di una novità inaspettata.

In un’epoca in cui la digitalizzazione dei servizi pubblici avanza a passi da gigante, anche il pagamento di questa tassa automobilistica si adegua ai tempi, offrendo ai cittadini una possibilità di risparmio non indifferente.

Dimenticate le lunghe file agli sportelli, le code agli uffici postali e la paura di dimenticare la scadenza.

Oggi, grazie allo SPID, è possibile saldare il bollo auto comodamente da casa, con pochi clic e, soprattutto, con un “scontone” inaspettato.

Continua a leggere per scoprire come funziona esattamente questo procedimento, quali sono i vantaggi concreti per i contribuenti e, soprattutto, come è possibile attivare questa modalità di pagamento agevolata.

Ti conviene fare così

Il bollo auto, croce e delizia di ogni automobilista, può trasformarsi in un’opportunità di risparmio grazie a una semplice procedura online. La Regione Lombardia offre infatti uno sconto del 15% a chi sceglie la domiciliazione bancaria del bollo, un metodo di pagamento comodo e sicuro che evita dimenticanze e ritardi. Attivare la domiciliazione è un gioco da ragazzi. Basta collegarsi al portale della Regione Lombardia e accedere alla sezione “Domiciliazione” della propria Area Tributi tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La richiesta deve essere inoltrata entro la fine del mese precedente alla scadenza del bollo, che in Lombardia è fissata all’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione.

Una volta attivata, la domiciliazione si rinnova automaticamente ogni anno, senza bisogno di ulteriori richieste. La revoca è possibile in qualsiasi momento e avviene automaticamente in caso di vendita, furto o rottamazione dell’auto, oppure in caso di trasferimento di residenza in un’altra Regione. Oltre al bollo, gli automobilisti lombardi (e non solo) possono risparmiare anche sull’RC Auto grazie a comparatori online come CercAssicurazioni.it. Questo strumento permette di confrontare le offerte delle migliori compagnie e trovare la polizza più adatta alle proprie esigenze.

Ecco come risparmiare

Se stai cercando di risparmiare sull’assicurazione auto, ecco alcune offerte da considerare. BeRebel Assicurazioni propone una polizza auto con massimali di 7 milioni di euro per le persone e 3 milioni di euro per le cose, a partire da 53,88 euro. Prima Ripara Prima e Prima.it Assicurazioni offrono polizze con massimali di 6,45 milioni di euro per le persone e 1,3 milioni di euro per le cose, a partire da 131,00 euro.

Allianz Direct offre una polizza con massimali di 6,5 milioni di euro sia per le persone che per le cose, a partire da 153,00 euro. Bene Assicurazioni, ConTe.it, GenialClick e Linear Assicurazioni offrono diverse opzioni con massimali variabili e prezzi a partire da 155,00 euro. Infine, Quixa propone polizze con massimali di 6,45 milioni di euro per le persone e 1,3 milioni di euro per le cose, a partire da 197,00 euro.