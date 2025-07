Smartphone, non caricarlo mai a quest’ora: fai a pezzi la batteria | Dopo 2 mesi lo devi buttare

Per evitare di danneggiare il cellulare, si consiglia di ricaricarlo in alcuni momenti della giornata - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

Nell’arco della giornata esiste un momento peggiore in cui ricaricare il proprio cellulare: meglio evitarlo a tutti i costi.

Al contrario di ciò che molti pensano, ci sono dei momenti della giornata in cui si sconsiglia categoricamente di ricaricare il cellulare. Questo perché nel tempo si può andare incontro ad un indebolimento della batteria, riducendone così la durata.

Ormai nessuno di noi è in grado di rimanere senza il proprio dispositivo mobile. Del resto lo utilizziamo per svolgere gran parte azioni quotidiane, dall’invio di messaggi all’utilizzo dei social media. Ragion per cui è fondamentale prendersene cura evitando gli errori più comuni.

Tra questi ce n’è uno legato alla ricarica, che fin troppi utenti eseguono nelle ore peggiori. In questo modo infatti si rischia di accorciare la vita dello smartphone, costringendoci ad acquistare un nuovo modello prima del previsto.

Quando non si dovrebbe mai ricaricare il cellulare

Sebbene caricare lo smartphone sia considerata un’operazione quotidiana, molti utenti la fanno senza pensare alle possibile conseguenze. Infatti gli esperti raccomandano di eseguire la ricarica solo in alcuni momenti della giornata così da non rischiare di danneggiare il dispositivo.

Per esempio, non si dovrebbe mai lasciare il telefono in carica durante la notte, poiché si può andare incontro ad un surriscaldamento, che influisce non solo sulla durata della batteria, ma aumenta il rischio di danni interni dovuti all’accumulo di calore.

Come evitare di danneggiare lo smartphone con la ricarica

Anche la ricarica del cellulare nelle ore più calde della giornata può essere dannosa. Quando le temperature ambientale sono elevate, il processo di ricarica può far riscaldare ulteriormente il dispositivo, causando un più rapido deterioramento della batteria. Detto ciò, durante il periodo estivo si consiglia di evitare di caricare il telefono tra le 12:00 e le 15:00.

Un altro fattore che influisce sul deterioramento delle batterie è la stabilità dell’alimentazione. Durante i temporali o nei momenti di massimo consumo di energia (tra le 18.00 e le 21.00), possono verificarsi fluttuazioni di tensione che influiscono sul processo di ricarica. Queste variazioni possono danneggiare sia il caricabatterie che i circuiti interni del telefono, riducendone l’efficienza e aumentando il rischio di guasti alla batteria. Per evitare questi problemi, gli esperti consigliano di caricare il cellulare al mattino o al pomeriggio, preferibilmente in un ambiente fresco e ben ventilato.