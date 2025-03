Da oggi se hai questa malattia prendi la pensione: milioni di euro già erogati | Ne soffrono tantissime persone

Chi soffre di questa patologia molto diffusa può accedere a benefici economici significativi: ecco come riconoscere i requisiti per fare richiesta di invalidità civile e ottenerla.

L’invalidità civile in Italia è pensata come importante strumento di supporto per le persone affette da patologie che compromettono in modo significativo la loro capacità lavorativa e la qualità della vita.

Il riconoscimento è gestito dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e prevede l’erogazione di benefici economici e assistenziali a coloro che presentano una riduzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 33%.

Tra le prestazioni offerte ci sono la pensione di inabilità per gli invalidi totali, l’assegno mensile per gli invalidi parziali, l’indennità di frequenza per i minori invalidi e l’indennità di accompagnamento per chi non è autosufficiente.

Per ottenere l’invalidità civile è necessario un processo ricco di passaggi burocratici e sanitari che prevede la presentazione di certificati medici e la verifica dei requisiti socio-economici del richiedente.

Il diabete mellito rientra tra le patologie riconosciute per ottenere l’invalidità civile

Tra le patologie per le quali è riconosciuta l’invalidità civile c’è il diabete mellito. Si tratta di una patologia cronica caratterizzata da livelli elevati di glucosio nel sangue, dovuti a un’alterata produzione o azione dell’insulina. Questa condizione può portare a complicanze gravi, come malattie cardiovascolari, neuropatie e problemi renali. Dal momento che questa malattia può incidere in modo negativo sulla salute e sulla capacità lavorativa, il diabete è stato inserito nelle tabelle ministeriali dell’invalidità civile.

Il grado di invalidità riconosciuto varia in base alla gravità della patologia e alle eventuali complicanze presenti. Nei casi più gravi la percentuale di invalidità può arrivare anche al 100%. I pazienti diabetici possono, quindi, accedere a prestazioni economiche e assistenziali per migliorare così la loro condizione socio-economica.

Come richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile per il diabete

Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile a causa del diabete, è necessario seguire una procedura specifica. Prima di tutto bisogna richiedere richiedere al proprio medico curante un certificato medico introduttivo. Si tratta di un documento che attesti la diagnosi di diabete e le terapie in corso. Il paziente deve inoltrare il certificato all’INPS e, utilizzando il codice fornito, deve presentare la domanda di accertamento sanitario per la valutazione del grado di invalidità.

A questo punto una commissione medica esamina la documentazione presentata e valuta lo stato di salute del richiedente. In caso di riconoscimento di un’invalidità compresa tra il 74% e il 100%, devono essere verificate verificate le informazioni socio-economiche e reddituali del cittadino. Solo così è possibile determinare l’idoneità alle prestazioni economiche previste.