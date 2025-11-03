Pontedera, al via il conto alla rovescia per l’apertura del nuovo punto vendita I’m Burger: giovedì l’inaugurazione

Un nuovo tempio del gusto Made in Italy si prepara a conquistare la Valdera: qualità, piatti gourmet e nuovi posti di lavoro a chilometro zero.

Giovedì 6 novembre a Pontedera aprirà ufficialmente le porte il nuovo punto vendita di I’m Burger, l’hamburgeria gourmet che ha già conquistato anche Livorno, Pisa e Castiglioncello.

Situato all’interno della pasticceria Kalua in via Tosco Romagnola, il locale porta con sé un concept ben preciso: quello di coniugare l’amore per il buon cibo alla valorizzazione delle eccellenze italiane, provenienti dalle più selezionate e prestigiose filiere corte del territorio.

Alessandro e Marco Antoni, i due fratelli che gestiranno il punto vendita, raccontano con entusiasmo la filosofia del brand: carni di altissima qualità, vini pregiati – come quelli di Bolgheri – ma anche birre artigianali toscane e prodotti genuini, dagli ortaggi freschi alle uova, e dai legumi ai dolci casalinghi.

In effetti, Pontedera è risultata la location ideale per dare nuova linfa vitale al già florido settore del delivery, e tra poche ore beneficerà di un’ulteriore iniziativa che promette di vivacizzare ancora maggiormente il centro urbano.

Tradizione e freschezza nel piatto

Con i suoi dieci anni di esperienza alle spalle, I’m Burger arricchirà l’offerta gastronomica della città con una proposta che abbina i sapori veraci e autentici all’attenzione al cliente: ogni giorno, il team si dedica a un meticoloso processo di preparazione, in cui il pane fresco, la carne appena macinata e le verdure di giornata assumono un ruolo da protagonisti.

Un lavoro artigianale che si rinnova quotidianamente, in modo da garantire qualità e freschezza in ognuno dei piatti proposti. Nel menù si possono trovare sia le alternative classiche, come il “Classico beef” o il “Beef Cheeseburger”, che versioni più sfiziose, arricchite da pesto toscano, pecorino, cipolla caramellata e crema di tartufo. Immancabili le polpette di patate, le preparazioni a base di uova e una mini selezione di panini vegetariani, dal “Green” al “Veggy Burger”.

Nuove opportunità di lavoro a Pontedera

L’apertura del nuovo punto vendita I’m Burger porta con sé anche nuove opportunità professionali. Alcune figure sono già state assunte, ma il team è ancora alla ricerca di personale aggiuntivo per la sala e la cucina. Chi fosse interessato a lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, e con concrete possibilità di crescita, può inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail duea@imburger.it: l’obiettivo dell’azienda è infatti quello di crescere ed espandersi, continuando a diffondere il marchio in tutta la Toscana.

Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 23:00, eccezion fatta per il lunedì, che corrisponderà al giorno di chiusura.