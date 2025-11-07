Guang Rong, la storia infinita: entro Natale 2025 il litorale di Marina di Massa sarà (forse) finalmente libero

Dopo un’attesa che si è prolungata per oltre 9 mesi, la nave cargo cipriota dovrebbe essere rimossa in poche settimane.

La Guang Rong, un mercantile battente bandiera cipriota, si è incagliata contro il pontile turistico di Massa nella notte tra il 28 e il 29 gennaio 2025, un incidente apparentemente legato alle condizioni meteo avverse che flagellavano in quei giorni il litorale della città.

L’impatto ha ovviamente provocato danni significativi alla struttura, determinandone il crollo parziale, e il relitto è rimasto per mesi alla mercé delle onde e degli sguardi di residenti e turisti, trasformandosi infine in un simbolo delle lungaggini burocratiche tipiche del Belpaese.

Dopo il tempestivo salvataggio dell’equipaggio a bordo e la messa in sicurezza ambientale, sono iniziate le analisi sui materiali trasportati – nella fattispecie, scarti marmorei provenienti dalle vicine cave – e le valutazioni tecniche per la rimozione definitiva.

Tuttavia, l’iter è stato rallentato e sottoposto a reiterate proroghe… almeno fino alle ultime ore.

Ritardi e ostacoli, tra maltempo e burocrazia

Dopo una stagione turistica decisamente anomala, considerando la presenza ingombrante del relitto, le operazioni di rimozione erano state inizialmente fissate per settembre 2025. Gli interventi, però, sono slittati più volte, l’ultima a ottobre, a causa di condizioni meteo avverse e di dettagli tecnici irrisolti tra le parti private coinvolte.

Dopo l’ennesimo rinvio, e solo in seguito a un sopralluogo del Prefetto Guido Aprea con il Sindaco Francesco Persiani e la Capitaneria di Porto, il 5 novembre è stato ufficialmente avviato il piano operativo. Un intervento che si strutturerà in tre fasi: la prima prevede lo svuotamento completo del carico, cui seguirà la messa in linea di galleggiamento dello scafo. A questo punto la Guang Rong potrà essere trasferita nel porto vicino più idoneo, presumibilmente quello di Livorno. Il pontile danneggiato sarà infine ricostruito con il supporto economico e logistico annunciato dal Governo.



L’ottimismo di Francesco Persiani

Secondo il cronoprogramma condiviso dalle Autorità locali, le operazioni di rimozione dovrebbero concludersi entro il prossimo Natale, meteo permettendo. Il Sindaco Persiani ha infatti confermato l’avvio dei lavori, ammettendo che il trasferimento della Guang Rong avrebbe subito “qualche leggero ritardo“, ma garantendo altresì una tempestiva operazione di ripristino del pontile, complice anche l’intercessione del Ministro Salvini.

Anche il Prefetto Guido Aprea ha riconosciuto i rallentamenti nell’iter di rimozione, sottolineando però che il tempo non sarebbe trascorso inutilmente, in quanto la cabina di regia ha operato in modo da mettere in sicurezza sia la nave che l’ecosistema circostante. Dopo mesi di attesa, insomma, la comunità di Marina di Massa resta ancora in attesa di un happy ending e di una ripartenza, soprattutto alla luce di una stagione turistica da dimenticare.