Lavandino otturato, aceto e bicarbonato non servono a nulla: metti una pentola sul fuoco e lo sturi in 17 secondi

Se il lavandino si ottura, prima di chiamare l’idraulico prova con qualche trucco fai da te. Potresti risolvere in un attimo con una pentola sul fuoco.

Un lavandino che si ottura è sempre una grande seccatura, oltre a comportare un dispendio di energia e di denaro non indifferente.

Ci sono diverse cause che potrebbero comportare un intasamento dello scarico, che sia quello della cucina o del bagno.

Nel primo con il tempo si accumulano nei tubi residui di sapone e di cibo, olio e grasso, mentre nel secondo oltre al sapone si accumulano anche capelli e peli.

Un vero disastro, ma prima di chiamare l’idraulico o usare prodotti chimici aggressivi e altamente inquinanti, un metodo fai da te potrebbe bastare. Prova con una pentola sul fuoco, e in men che non si dica l’acqua tornerà a scorrere.

Lavandino otturato: prova con una pentola sul fuoco

Il lavandino che si ottura lo fa lentamente, con il tempo. Ti accorgi innanzitutto di strani gorgoglii quando l’acqua scorre, poi piano piano inizia a rallentare la sua discesa. Si accumula un pochino, ma con fatica defluisce. Dopo qualche giorno, improvvisamente, ecco il disastro: rimane lì, ferma e stagnante.

Il primo gesto che facciamo, la prima soluzione alla portata di tutti è l’utilizzo della ventosa. Un attrezzo composto da una ventosa di gomma attaccata ad un manico, da posizionare sullo scarico otturato. Una volta chiusi i buchi laterali del lavandino, si spinge con forza più volte e poi si stacca. Questo a volte potrebbe essere sufficiente, perché si va a creare una pressione nello scarico che smuove l’intasamento e con la depressione viene risucchiato. Se ciò non bastasse, devi passare a metodi più incisivi.

I metodi fai da te

Chi usa il fai da te per le faccende di casa sa quanto possano essere importanti l’aceto e il bicarbonato. Ma non in questo caso. Quello che ti serve è una pentola da mettere sul fuoco, e un po’ di sapone per piatti. In sostanza fai bollire dell’acqua e versala direttamente nello scarico dopo aver versato prima una generosa quantità di detersivo.

Il calore aiuterà a sciogliere i residui di grasso accumulati nello scarico, mentre il detersivo faciliterà lo scorrimento dell’acqua stessa e dello sporco. E con una sonda sturalavandini, ovvero un lungo filo di ferro che serve a rompere e smuovere i residui, completerai l’opera. Se nemmeno questo dovesse funzionare, purtroppo è proprio il caso di rivolgerti ad un esperto.