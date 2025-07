Energia, gratis in regione Toscana per 22.000 famiglie: basta attaccarsi alla nuova rete | In tantissimi non pagano più da giugno

L’ennesimo passo verso la transizione energetica permetterà a migliaia di famiglie di usufruire gratuitamente di grandi quantità di energia.

Con i rincari di beni e servizi, si sta facendo di tutto pur di risparmiare sulla bolletta. E la Toscana ha pensato bene di dare una mano “regalando” energia a decine di migliaia di cittadini. Lo ha fatto investendo pesantemente sulla sostenibilità.

Infatti, pochi giorni fa infatti è stato inaugurato un parco fotovoltaico, che si distingue per le sue dimensioni e per la produzione in grado di generare. Non a caso si tratta di uno degli impianti fotovoltaici più significativi della Regione.

Quest’ultimo si trova in zona Strillaie (adiacente all’ex discarica), situata nel comune di Grosseto, ed è stato realizzato da Sorgenia, la nota azienda italiana che opera nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale. Si estende per 40 ettari e la sua produzione avrà modo di garantire energia sufficiente per 22 mila famiglie.

Il parco fotovoltaico è pronto per stravolgere le abitudini dei cittadini

Con una potenza di 32 MW, l’immenso impianto fotovoltaico presenta più di 56 mila pannelli bifacciali, ovvero hanno la capacità di catturare sia la luce solare diretta che quella riflessa dal terreno, consentendo dunque un incremento della produzione. Secondo gli esperti il suddetto è progettato per raggiungere una produzione energetica annuale di 58 GWh.

Si tratta di una quantità capace di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 22mila famiglie. Non è tutto perché questa energia generata non solo darà una mano economica a queste ultime, ma aiuterà l’ambiente. Si stima infatti che l’impianto di Grosseto ridurrà le emissioni di CO2 di oltre 28mila tonnellate l’anno.

Soluzioni intelligenti per la Toscana

Durante la realizzazione, non si è sottovalutato l’impatto che il parco fotovoltaico avrebbe potuto avere sull’ambiente. Ecco perché si è prestata la massima attenzione alla natura circostante, e per preservarlo e mantenerlo compatibile con il resto del paesaggio, si sono piantate delle essenze autoctone lungo il perimetro.

Lo stesso progetto ha incluso altre iniziative, come l’implementazione di un impianto di illuminazione lungo la pista ciclabile che collega la città al lido di Marina di Grosseto. Quest’ultimo è smart: i lampioni si accendono solo con il movimento, quindi al passaggio di persone o di ciclisti. Si è stimato che questo sistema permetta di risparmiare il 50% in più rispetto agli impianti tradizionali.