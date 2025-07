Patente, approvato il nuovo tariffario minimo: da agosto ti costerà 1500€ | Butti uno stipendio intero in Motorizzazione

Novità per la patente e tariffario: da agosto costa 1500 euro, ecco tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso siamo sempre interessati alla patente e no vediamo l’ora, soprattutto compiuti i 18 anni di studiare per averne una. Detto ciò, però, esistono diversi tipi di patente che possono essere molto utili nel corso della tua vita e, una in particolare fa la differenza soprattutto in estate: stiamo parlando della patente nautica. Soprattutto per questa, esistono dei cambiamenti davvero incredibili che possono fare la differenza.

Avere a patente nautica presuppone di avere diverse possibilità, una fra tante è quella proprio di guidare una barca di tua proprietà o di altri dove poter viaggiare e divertirti in estate insieme ai tuoi amici. Molto importante avere ben a disposizione tutti i documenti necessari per poter aver la patente nautica e, bisogna fare molta attenzione ai cambiamenti che andranno in vigore dal 30 Agosto.

Infatti, così come vi abbiamo anticipato, ci sarà un cambio di Regolamento, dove è stato inserito il tariffario minimo per le scuole nautiche.

Non è uno scherzo, andiamo a vedere insieme di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza e lasciano tutti senza parole.

Patente nautica e il nuovo regolamento: cosa stabilisce

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo regolamento che, come anticipato, ha inserito un tariffario specifico per le scuole di nautica che entrerà in vigore da quest’anno 2025 e comporterà in molti casi un aumento superiore al 30% dei costi per ottenere la Patente Nautica, con effetto negativo sullo stesso mercato.

la presenza del tariffario, in realtà, non ha colpito in particolare nessuno infatti solo oggi viene meso in risalto perché la scuola di vela Altura, una delle principali scuole di vela di Roma e del paese, ha fatto ricorso al TAR del Lazio in quanto l’aumento e l’inserimento del tariffario minimo comporterà un consistente aumento dei costi che il cittadino dovrà sopportare per conseguire una Patente Nautica.

Cosa dice il tarrifario

Carlo Maiwald, uno dei due titolari della scuola, ci ha spiegato il motivo per aver fatto ricorso al TAR del Lazio affermando: ” Le lezioni pratiche di vela e di motore che sino ad oggi sono state pagate 50/60€ con una durata di 4 ore e 4 persone a bordo, avranno un costo previsto di 90 euro. Si consideri anche che prezzo minimo significa che noi sotto quel prezzo non potremo andare, ma chiunque potrà andare sopra”.

Aggiungendo: “Il nuovo regolamento prevede che siano incluse 5 lezioni di un’ora alla conduzione, e si evince che la quota nel tariffario minimo deve essere di 90 euro ad uscita. Con questa quota quasi raddoppiata, questo diventerà un impegno difficilmente sostenibile da tutti”.