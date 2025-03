C’è scritto PASTA PENNY MARKET, ma la verità è un’altra | Cambiano l’etichetta e la paghi 1.95€ in meno: prodotta dal gigante della pasta italiana

Formati di pasta- Foto di Photo By Kaboompics da Pexels-LaGazzettadiMassaeCarrara.it

Dietro i prodotti a marchio dei discount si nascondono i brand italiani più importanti e i processi di produzione eccellenti: ecco perché il prezzo è così piccolo per un tipo di pasta dagli elevati standard qualitativi.

Penny Market è una catena di supermercati discount di origine tedesca è presente in Italia dal 1994 con oltre 400 punti vendita. Ha costruito la sua offerta puntando su prodotti a marchio proprio presentati ad un prezzo molto basso.

Sugli scaffali del discount spicca la linea Le Specialità Cuor di Terra, pensata per proporre ai clienti prodotti italiani di qualità a prezzi accessibili, pensati per andare incontro alle esigenze delle famiglie.

Negli ultimi mesi, il brand è stato oggetto di un profondo restyling: nuove confezioni, loghi rinnovati e una comunicazione incentrata su qualità e tradizione. Sulle etichette campeggia ora un cuore stilizzato che abbraccia una porzione di terra, con l’immagine della regione d’origine ben visibile.

La gamma Cuor di Terra comprende circa 40 prodotti, tra pasta fresca e secca, salumi, formaggi e conserve. Questa offerta sarà arricchita da nuovi prodotti, selezionati per valorizzare le tipicità regionali italiane e ampliare l’offerta, adattandola alle richieste locali.

Da dove arriva la Pasta Penny Market: ecco dove viene prodotta “Specialità Cuor di Terra”

La buona notizia è che dietro la pasta “Specialità Cuor di Terra” non si cela un produttore qualsiasi. Questo prodotto, infatti, arriva direttamente da Gragnano, cittadina campana conosciuta in tutto il mondo come capitale della pasta di qualità. Da secoli, le famiglie di Gragnano, infatti, tramandano l’arte della pastificazione, fatta di semole selezionate, trafilatura al bronzo e lenta essiccazione. Una tradizione che oggi si riflette anche nei prodotti venduti sugli scaffali dei discount.

Nonostante il marchio Penny Market apposto sulla confezione, si tratta di pasta di alta qualità realizzata secondo gli stessi standard dei marchi più prestigiosi. Il prezzo, fortunatamente, però, è totalmente accessibile: la pasta Cuor di Terra viene venduta anche a 1,95 euro in meno rispetto a prodotti simili di marchi rinomati.

Alta qualità al prezzo più basso: la strategia di vendita dei discount

Il caso della pasta Cuor di Terra mostra come spesso dietro i marchi della grande distribuzione si nascondano produttori di primo piano del panorama agroalimentare italiano. A trarre in inganno è spesso la confezione: Cuori di Terra punta su un’immagine molto semplice che non viene immediatamente associata alla celebre pasta di Gragnano.

La scelta di processi produttivi d’eccellenza punta a intercettare una fascia di consumatori attenti al prezzo senza rinunciare alla qualità. In questo modo una pasta molto costosa altrove sugli scaffali Penny Market si presenta, invece, come un’alternativa valida, realizzata negli stessi stabilimenti, con la stessa semola, ma a un costo ridotto.