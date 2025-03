“Curriculum approvato”: ecco la nuova truffa che sta colpendo milioni di persone | Ti svuotano il conto così

Ecco la nuova truffa a cui fare attenzione: quella del curriculum approvato. Se ci cadi ti svuotano il conto corrente in un attimo.

Siamo continuamente sotto attacco dei cybercriminali, che si ingegnano continuamente a ideare nuovi tipi di truffa attraverso i quali carpire dati personali e soldi.

Le truffe informatiche stanno quindi diventando sempre più sofisticate, ed è difficile riuscire a distinguerle dalle comunicazioni ufficiali.

Una delle ultime riguarda un argomento caro a molti: la ricerca del lavoro. Sfruttando la difficoltà di quanti si ritrovano a combatterei contro la disoccupazione, i malintenzionati riescono a carpirne la fiducia e svuotargli il conto.

La truffa del curriculum approvato è solo una delle ultime segnalate, ma potremmo fare decine di esempi.

Curriculum approvato: la nuova truffa

Come si svolge questa truffa del curriculum approvato? Molto semplicemente attraverso una telefonata una voce registrata comunica al malcapitato che il suo curriculum, appunto, è stato approvato. Invitandolo a contattare un numero WhatsApp per avere informazioni sul lavoro da svolgere.

Chiaramente un simile messaggio è pensato per suscitare curiosità e soprattutto speranza tra coloro che sono alla ricerca di un lavoro e che effettivamente hanno inviato domande online. I truffatori contano proprio su questo: metaforicamente parlando lanciando un amo nel mare qualche pesce che abbocca si trova sicuro. Se infatti chi non ha inviato nulla ignorerà semplicemente questa chiamata, molti altri che davvero sono in attesa di risposta ci cascheranno. E pensando di aver superato una fase di selezione, invieranno un messaggio al numero WhatsApp indicato nella comunicazione.

Cadere nella rete è facile

Ed è in questo momento che inizia la truffa vera e propria. I criminali si presentano come una grande azienda o un marchio famoso e fingono di offrire un lavoro da svolgere comodamente da casa. Per esempio mettere like o visualizzare video da loro inviati. Segue quindi un periodo inziale in cui arriveranno davvero dei pagamenti per le azioni svolte, in modo da alimentare la fiducia della vittima e portarla al passo successivo.

Per sbloccare nuove opportunità o per ottenere più soldi, basta semplicemente investire delle somme di denaro su piattaforme di scambio, ovvero in criptovalute. Con la promessa di guadagni facili e sostanziosi, e forti della fiducia conquistata, spingeranno a investire somme sempre più alte. Salvo poi sparire senza lasciare traccia, lasciando la vittima senza soldi e, spesso, dopo averne anche acquisito i dati sensibili. Che dire? Possiamo solo invitare alla massima attenzione e a non credere alle false promesse di guadagni facili.