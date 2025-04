Autovelox, controlla sempre questo dettaglio sulle multe: le annullano a tutti | Non ne pago più nemmeno una

Scopri subito come un controllo accurato di un particolare elemento della multa può portare all’annullamento della sanzione.

L’incubo di ogni automobilista: la temuta multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox.

Un’ombra che incombe sulle nostre strade, pronta a colpire il portafoglio e a toglierci punti dalla patente.

Ma non disperiamo, perché esiste una luce in fondo al tunnel, un dettaglio cruciale che potrebbe trasformare quella multa in un semplice foglio di carta straccia.

Sì, avete capito bene: un cavillo legale, una falla nel sistema che può ribaltare la situazione a vostro favore.

Non lasciarti sfuggire questo dettaglio

La questione degli autovelox e delle multe per eccesso di velocità è un tema che tocca da vicino molti automobilisti. Spesso, ci si trova a dover affrontare sanzioni pecuniarie e decurtazioni di punti dalla patente, talvolta con la sensazione di aver subito un’ingiustizia. Tuttavia, esiste un aspetto fondamentale che può portare all’annullamento della multa: il rispetto delle regole sulla segnalazione degli autovelox. La normativa prevede che ogni autovelox debba essere segnalato da un cartello posizionato prima della postazione del rilevatore elettronico della velocità. La segnalazione deve essere chiara, leggibile e di dimensioni adeguate, in modo da consentire agli automobilisti di prendere visione dell’avviso con sufficiente anticipo. Nel caso dei tutor, invece, la segnalazione deve specificare che si tratta di un controllo elettronico della velocità media, e al termine della tratta controllata deve essere presente un’ulteriore segnalazione che indica la fine del controllo.

Oltre alla visibilità, un altro requisito essenziale è la distanza tra il cartello di segnalazione e l’autovelox. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25544 del 31 agosto 2023, ha stabilito che l’autovelox deve essere segnalato esattamente un chilometro prima del rilevatore elettronico. Questa sentenza ha annullato una multa di 550 euro e la decurtazione dei punti dalla patente a un automobilista, poiché l’autovelox era posizionato a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge. La segnalazione deve essere ripetuta ogni volta che si incontra un incrocio, un’intersezione o un nuovo segnale di limite di velocità, anche se questo è uguale al precedente.

Cosa fare se si riceve una multa ingiusta

Se si riceve una multa per eccesso di velocità e si ritiene che l’autovelox non sia stato segnalato correttamente, è possibile presentare ricorso. Si hanno a disposizione due opzioni: ricorso al Giudice di Pace da presentare entro 30 giorni dalla notifica della multa oppure un ricorso al Prefetto da presentare entro 60 giorni dalla notifica della multa.

In entrambi i casi, se il ricorso viene accolto, la multa sarà annullata e verranno meno anche le sanzioni accessorie.