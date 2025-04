Carrara, i consigli dei circoli PD scatenano la Lega: “Sfiducino Arrighi”

Gli esponenti della Lega a Carrara affondano l’Amministrazione, tacciandola di immobilismo. La provocazione sulla mozione di sfiducia scatena il caos.

Un’iniziativa potenzialmente costruttiva ha scatenato l’ennesima bagarre nell’Amministrazione comunale di Carrara. È accaduto dopo l’incontro dei circoli del Partito Democratico dei quartieri del centro e delle frazioni montane per discutere di alcune tematiche salienti, e per proporre la risoluzione delle criticità al Sindaco Serena Arrighi.

Il summit si è concentrato sulla manutenzione delle strade, sul decoro urbano, sulle politiche abitative e sulla gestione dei rifiuti e, tra le ipotesi avanzate, i circoli hanno suggerito l’istituzione di una figura di riferimento e di una struttura operativa dedicata, per coordinare i progetti e rispondere prontamente alle esigenze dei cittadini.

Inoltre, i circoli hanno anche caldeggiato l’eventualità che il Consorzio Toscana 1 e Retiambiente svolgano un ruolo attivo nella gestione della raccolta differenziata e nella pulizia dei ruscelli, auspicando infine un maggior coinvolgimento della Pro Loco nell’organizzazione di eventi nelle frazioni e nel centro storico.

L’iniziativa, però, ha scatenato una reazione esplosiva nell’opposizione, di cui Filippo Frugoli si è fatto portavoce, al punto da tacciare l’Amministrazione vigente di immobilismo a causa dei reiterati contrasti interni.

L’invettiva della Lega

Il commissario locale della Lega Filippo Frugoli ha definito il fermento nei circoli PD un “teatrino ipocrita“, accusando i democratici di criticare sterilmente il Sindaco Arrighi – che essi stessi sostengono – senza assumersi la responsabilità di una maggioranza solida e coesa.

Frugoli ha inoltre sentenziato che, alla luce delle continue criticità rilevate dai circoli, questi dovrebbero avere il coraggio di sfiduciare Serena Arrighi, restituendo così ai cittadini il lecito potere decisionale. L’esponente della Lega non ha usato mezzi termini: l’Amministrazione è in crisi, priva di visioni sul futuro e incapace di affrontare un immobilismo che, a suo dire, affligge da tempo la comunità di Carrara, dal centro sino alle zone montane.

Filippo Frugoli: “Il PD riconosca il fallimento del progetto Arrighi”

Frugoli ha denunciato in una nota: “Quello che sta accadendo a Carrara ha dell’incredibile. (…) Se anche chi governa la città ritiene che le cose non vadano bene, allora c’è una sola cosa seria da fare: sfiduciare il Sindaco e restituire la parola ai cittadini. Siamo di fronte all’ennesimo teatrino ipocrita. Da un lato fanno finta di sostenere Arrighi, dall’altro si organizzano per criticarla come se fossero all’opposizione. Il risultato? Un immobilismo totale, una città paralizzata e sempre più abbandonata a sé stessa, dal centro storico fino alle frazioni montane“.

Il leghista ha infine affondato: “Se il PD ha ancora un minimo di dignità politica, stacchi la spina e riconosca il fallimento del progetto Arrighi. Continuare a galleggiare in questo modo è un’offesa all’intelligenza dei carraresi e alle loro necessità quotidiane. Carrara ha bisogno di un’Amministrazione stabile, seria determinata, che sappia affrontare con competenza i problemi della città e dei suoi territori. La Lega è pronta. Andiamo al voto e ridiamo ai cittadini la possibilità di scegliere una classe dirigente all’altezza delle sfide che ci attendono“.