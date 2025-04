Carrara, il coordinamento comunale di Rifondazione Comunista suggerisce: “Migliorare la passeggiata sul molo”

La sezione carrarese di Rifondazione Comunista prende la parola durante la conferenza di Italia Nostra: i suggerimenti di Piero Marchini.

In prospettiva dell’imminente inizio della stagione turistica, il coordinatore comunale di Rifondazione Comunista Piero Marchini ha avanzato una serie di suggerimenti nel corso della conferenza indetta da Italia Nostra il 16 aprile 2025.

Il suo intervento si è focalizzato su alcune proposte per migliorare la passeggiata a mare, inaugurata nel 2023 e molto frequentata da cittadini e turisti, con l’obiettivo di renderla più fruibile e piacevole, nonché esteticamente più gradevole e integrata con il territorio.

Marchini, in particolare, si è concentrato sulla gestione delle dune sabbiose, create in origine per scopi paesaggistici ma rivelatesi in seguito foriere di alcuni disagi a causa dei forti venti di Maestrale: secondo il coordinatore, sarebbe sufficiente sostituire la sabbia con terra comune, oppure installare barriere verdi, in modo da contenere il problema.

Il coordinatore di Rifondazione Comunista ha poi ventilato ulteriori migliorie a beneficio di residenti, pescatori e turisti: ecco un breve sunto dei suoi progetti per il lungomare.

Una fontanella in marmo e uno schermo informativo per i turisti

Marchini ha suggerito l’installazione di una fontanella in marmo bianco di Carrara sul lungomare, in modo da valorizzare i materiali locali e offrendo al contempo un servizio aggiuntivo – ed essenziale nei periodi più caldi dell’anno – ai passanti.

Inoltre, Marchini ha proposto di reinstallare alcune aree gioco per i più piccoli, preferibilmente nel primo tratto di spiaggia, in modo da attirare maggiormente le famiglie e rendere loro la passeggiata più gradevole. Nel corso del suo intervento ha voluto altresì puntare un focus sulle potenzialità offerte dall’arrivo delle navi da crociera, proponendo l’installazione di uno schermo vicino al Largo Marinai d’Italia che promuova eventi come la Sagra del Lardo di Colonnata o Torano Notte e Giorno, in modo da informare capillarmente tutti i visitatori. Infine, Marchini ha dedicato una riflessione al posizionamento della Madonnina dei Marinai, suggerendo di spostarla, come da tradizione, verso il mare aperto e la Sardegna, a protezione simbolica dei naviganti.

Più verde e manutenzione

Secondo Marchini, è necessario stilare un piano di manutenzione costante, in modo da evitare potenziali situazioni di degrado lungo la passeggiata, aggiungendo anche piante autoctone lungo il percorso, così da migliorarne l’estetica e offrire zone di ombra ai visitatori.

Marchini ha infine auspicato che la passeggiata a mare si presti ad accogliere eventi culturali temporanei, come mostre o concerti, in modo da catalizzare l’affluenza turistica e rafforzare il legame con la comunità.