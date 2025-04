Gran sorpresa nel 730: gli sportivi pagheranno un’inezia col nuovo bonus delle Entrate | Giocati l’asso nella manica

Dichiarazione dei redditi, sorpresa per gli sportivi che pagheranno di meno: ecco cosa sta succedendo, i dettagli e le curiosità

Moltissimi dei nostri lettori sono sempre ben informati circa alcuni temi che hanno a che fare con il risparmio costante della loro vita quotidiana e vorrebbero sempre essere al passo con le novità previste dal Governo Meloni che hanno come obiettivo principale quello di risparmiare. In questo articolo, infatti, vi parleremo di un risparmio che vede come attività principale quella sportiva: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Negli anni, siamo stati sempre costanti a fornirvi delle informazioni importantissime circa quello che vede come argomento principale il risparmio. Se ti stai chiedendo il motivo, allora vi diciamo subito che questa parolina magica è dovuta al rincaro dei prezzi costante che può riguardare sia le attività primarie che quelle secondarie che lasciano intendere un aumento quasi insostenibile per le famiglie.

Detto ciò, ad intervenite a riguardo è sempre stato il Governo Meloni che ha cercato di intraprendere delle misure con la Legge di Bilancio non alquanto indifferenti e che puntano comunque ad un miglioramento per la qualità della vita.

In questo prossimo paragrafo, infatti, vi andremo a parlare elle eventuali spese relative alle attività sportive che puntano principalmente a farvi risparmiare abbastanza: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Dichiarazione dei redditi, ecco il segreto per risparmiare sulle attività sportive

Vi abbiamo spesso parlato delle spese in generale non approfondendo il discorso spese delle attività sportive dei ragazzi fra i 5 e i 18 anni cui è riconosciuta una detrazione d’imposta a sulle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture destinate a queste attività. Le strutture devono rispettare delle caratteristiche ben previse previste dal decreto del 28 marzo 2007 emanato dal Ministero delle politiche giovanili.

La detrazione, quindi, è ammessa nella percentuale del 19% su un importo non superiore a 210 euro, quindi per la precisione usufruireste dello sconto di 40 euro quindi del 19%. Le spese, ovviamente, devono essere sempre certificate da un bollettino postale o bancario oppure da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva.

Quali sono i documenti da presentare

Per detrarre le spese delle attività sportive bisogna oltre alla quietanza di pagamento anche altre indicazioni.

Tra queste vi sono:l0indicazione della ditta, causale del pagamento, attività sportiva esercitata, importo corrisposto per la prestazione resa, dati anagrafici, codice fiscale di chi effettua il pagamento.