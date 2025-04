Comune di Pontremoli: 164 mila euro per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 39 del Brattello

Iniziano finalmente i lavori sulla Strada Provinciale 39 del Brattello per stabilizzare i fianchi delle scarpate: se ne occuperà un’azienda specializzata di Lucca.

Le recenti – e attuali – ondate di maltempo hanno riportato l’attenzione sulla precarietà e pericolosità di alcuni tratti stradali nella Provincia di Massa-Carrara, in particolare nel Comune di Pontremoli.

La Strada Provinciale del Brattello, in effetti, rappresenta un’arteria cruciale per la Lunigiana, ma è da tempo soggetta numerose criticità che ne compromettono la scorrevolezza e la stabilità.

Il cedimento delle scarpate, aggravato dagli eventi atmosferici estremi e dalla morfologia stessa del territorio, è senza dubbio uno dei temi più rilevanti, e provoca spesso restringimenti della carreggiata che mettono a repentaglio la sicurezza degli automobilisti che vi transitano.

Per giunta, negli ultimi anni la strada è stata teatro di episodi eclatanti, come smottamenti e frane che hanno reso necessaria la chiusura temporanea di alcuni tratti, con conseguenti disagi per residenti e pendolari. Finalmente, però, il Comune di Pontremoli, in concerto con la Provincia, ha finalmente disposto l’inizio dei lavori per stabilizzare i fianchi delle scarpate.

Strada Provinciale 39: un percorso minato

Le lamentele della cittadinanza si concentrano principalmente sulla manutenzione carente e sulle lungaggini degli interventi in caso di frane e smottamenti. I residenti denunciano inoltre la pericolosità delle curve strette e la scarsa visibilità legata alla vegetazione incolta, nonché l’usura del manto stradale, tutte eventualità che amplificano il rischio di incidenti durante le ondate di intenso maltempo.

Queste criticità, riportate regolarmente sui social, sui media locali e tramite petizioni, hanno infine convinto l’Amministrazione provinciale a intervenire, e nelle ultime ore è stato approvato un piano di interventi di cui beneficerà anche la SP 39 del Brattello. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa.

Al via i lavori sulla Strada Provinciale del Brattello

La Provincia di Massa-Carrara ha recentemente avviato un piano di interventi, finanziato con circa 1,4 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture.

Tra questi, spicca anche l’assegnazione diretta dei lavori di ripristino delle scarpate lungo la SP 39 di Brattello, che saranno affidati alla ditta Serchio Pali Srl di Lucca per un importo totale di 164mila euro. L’intervento, assegnato a seguito di una procedura conclusasi negli scorsi giorni, punta a consolidare tutti i versanti instabili, ripristinando così la sicurezza nei tratti maggiormente soggetti a cedimenti. Questo provvedimento si inserisce in un più ampio programma di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale a beneficio della comunità; resto però da verificare se tali interventi si dimostreranno risolutivi, o se si limiteranno invece a tamponare un problema destinato a ripresentarsi in futuro.