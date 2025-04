Pass per i bus turistici: a Carrara dovranno pagare se diretti in queste aree

È ufficiale: anche quest’anno niente tassa di soggiorno a Carrara, ma l’Amministrazione reintroduce il ticket per i bus turistici: “Uno strumento funzionale”.

Con l’imminente avvento della stagione turistica, il Comune di Carrara si prepara ad affrontare nuove sfide, e ha deciso di ripristinare i ticket a carico dei bus – pratica sospesa durante la parentesi pandemica – che trasporteranno i turisti diretti in città.

Un tema che va analizzato di pari passo con le stime registrate durante la stagione turistica del 2024, che ha segnato un incremento delle presenze rispetto agli anni precedenti, confermando una piena ripresa post-Covid.

Secondo l’assessore al Turismo Lara Benfatto, i dati attestano una crescita costante dei flussi turistici, soprattutto verso le cave di marmo, che costituiscono l’attrazione principale della città. I bacini marmiferi di Colonnata, Torano e Fantiscritti hanno infatti attratto migliaia di visitatori italiani e stranieri grazie a tour e visite guidate, ma anche il centro storico, con il Duomo e Piazza Alberica, ha beneficiato di un rinnovato interesse.

Di conseguenza, le strutture ricettive hanno riportato un’occupazione media elevata, con picchi tra giugno e agosto, mentre i ristoranti e le altre attività commerciali hanno generalmente attestato sensibili aumenti di fatturato. Un report incoraggiante, e che ha spinto l’Amministrazione ad effettuare una scelta: per sopperire alla mancata tassa di soggiorno, verranno ripristinati i ticket turistici a carico dei bus che sosteranno in città.

Le nuove tariffe per i bus turistici

A partire dal 15 maggio 2025, il Comune di Carrara reintrodurrà il pagamento dei pass per i bus turistici diretti al centro storico e alle cave. Il ticket, il cui costo è fissato a 100 euro, prevede delle riduzioni a 50 euro per le scolaresche degli istituti extra-provinciali e per i gruppi che visiteranno i musei. Saranno invece esenti dal pagamento del ticket le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale e gli autobus con meno di 20 passeggeri.

I tour operator potranno acquistare carnet a prezzi vantaggiosi direttamente online, tramite una comoda piattaforma che gestirà non solo l’emissione dei ticket, ma anche i pagamenti e le varie funzioni di controllo.

Il commento di Lara Benfatto

L’assessore al Turismo Lara Benfatto ha spiegato in una nota: “Come Amministrazione, abbiamo deciso di non ricorrere, al contrario di molte altre località anche a noi vicine, all’istituzione della tassa di soggiorno; siamo però convinti che il tagliando per i bus turistici possa essere uno strumento utile e funzionale per migliorare l’offerta e i servizi della nostra città“.

E ha infine chiosato: “Dopo lo stop legato al Covid, il turismo a Carrara è tornato a crescere in questi anni, e con la reintroduzione dei ticket noi vogliamo allo stesso tempo aumentare le ricadute sul territorio e agevolare chi decide di fermarsi in città. Per questo motivo sono previste importanti riduzioni per scuole e comitive, per chi pernotta a Carrara, ha una prenotazione nei ristoranti cittadini o visita i nostri musei“.