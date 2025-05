Salute a rischio, non bevete mai più da queste lattine: aumentano i casi di sterilità | Crescita popolazione stroncata dalle bibite estive

Attenzione a questa allerta alimentare: non bevete più da queste lattine o rischiate grossi danni alla vostra salute

Attenzione a bere queste bevande in lattina: ecco il rischio che incorri

Molto spesso ci troviamo dinnanzi a problematiche che sembrano banali ma non lo sono affatto; infatti, abbiamo deciso di parlarvi di un’allerta alimentare che fa riferimento ad un particolare tipo di bevanda solitamente prodotta in lattina che contiene troppo zucchero e un’alta dose di caffeina: stiamo parlando dei famosissimi Energy Drink. Questi, infatti, oltre contenere questi due ingredienti, al loro interno hanno anche una sostanza chiamata bisfenolo A (BPA) e classificata come tossica.

Nel dettaglio, vi possiamo dire che tale sostanza in Europa è vietata dal gennaio 2025, spalmata all’interno delle lattine. I prodotti che lo contengono potranno essere immessi sul mercato fino a a luglio 2026 e venduti fino a esaurimento scorte. Attraverso un test prodotto da Öko-Test, un adolescente che consuma na lattina da 250 ml al giorno supererebbe il 100% della dose giornaliera tollerabile.

Ecco cosa nascondono le lattine

Il test ha anche evidenziato problemi legati all’eccessivo contenuto di zucchero e caffeina. Pur essendo autorizzati i produttori ad inserire queste due sostanze, se superi la dose questi possono alterare il gusto e l’OMS ha recentemente segnalato altre criticità.

Tuttavia, Oko-Test aggiunge che fabbisogno di vitamine dovrebbe essere soddisfatto attraverso un’alimentazione sana e varia, ma non con bibite che hanno alto contenuto di zuccheri.