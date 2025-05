Strisce blu, gratis col trucchetto della telefonata: bastano 5 minuti e il vigile ti dà il pass | Sei autorizzato a non pagare

Strisce blu gratis: ecco il metodo della telefonata che lascia tutti senza parole, i dettagli e le curiosità

Strisce blu e parcheggio, quando non devi pagarle: ecco i dettagli

Molto spesso ci troviamo di fronte al fatto che in alcune città d’arte più importanti si gira in attesa di un parcheggio a strisce bianche, ossia non a pagamento con la speranza di non pagare il parcheggio che, a seconda delle zone, diventa sempre più problematico ma ti sorprendiamo con il dirvi che ci sono casi in cui il parcheggio con le strisce bl non devi pagarlo.

I casi previsti dalla legge sanciti dal Codice della strada all’articolo 7, che le tariffe sono sancite a seconda del Comune di appartenenza. Ci sono dei casi in cui il parcheggio a pagamento diventa illegittimo e si può presentare un ricorso, che può essere indirizzato al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di pace entro 30 giorni dall’emissione della sanzione.

I casi in cui non devi pagare il parcheggio

Se ti trovi dinnanzi ad un guasto del parchimetro allora basta fotografare con un cellulare e chiamare la polizia municipale per segnalare il guasto.

Un altro caso potrebbe essere che il parchimetro non accetti i pagamenti con il Bancomat: se succede, basta documentare l’accaduto proprio per difendersi dalle sanzioni.