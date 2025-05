Posto di blocco, non rispondere mai a questa domanda della polizia: è tassativo | Ti tolgono la patente anche se hai 30 punti

Se si risponde ad un determinato quesito posto dalle forze dell’ordine, si può andare incontro a gravi conseguenze.

Alla maggior parte dei conducenti di automobili sarà capitato di essere fermati almeno una volta dalla Polizia o dai Carabinieri per un controllo di routine. E’ più raro però che le forze dell’ordine decidano di stoppare persone che si trovino a piedi o in bicicletta, sebbene sia consentito.

Infatti può sembrare un gesto alquanto insolito ma è possibile e sicuramente ad alcuni è successo. In questo caso come reagireste? E’ probabile che ciò ci prenda in contropiede perché è una cosa inaspettata e si pensa magari di essere stati presi di mira per una ragione o l’altra.

Inoltre la nostra reazione potrebbe perfino far nascere qualche sospetto che si stia effettivamente nascondendo qualcosa, anche se la realtà è ben diversa. Però i poliziotti o i carabinieri hanno tutto il diritto di chiederci dove siamo diretti, ma noi siamo costretti a rispondere?

Le informazioni che si forniscono alle forze dell’ordine durante un controllo

Al contrario di ciò che si può pensare, le pattuglie possono chiedere informazioni ai passanti, a prescindere che stiano utilizzando una bicicletta, un monopattino o altri mezzi di trasporto che non siano un’automobile. Potreste quindi trovarvi faccia a faccia con un poliziotto o un carabinieri che vi chiede: “Dove state andando?”.

Questo viene spesso fatto quando ci sono delle indagini in corso e qualsiasi notizia in più può essere di grande aiuto per risolvere il caso. Per esempio, qualora ci sia stata una rapina in una banca, potreste essere fermati per capire se avete assistito alla scena e per raccontare cosa avete visto.

E’ un reato

Se si sta svolgendo un’indagine, la polizia potrebbe chiedere le vostre generalità in modo da identificarvi. In questo caso però è giusto sottolineare che non potete rifiutarvi perché costituisce un reato a tutti gli effetti. Questo potrebbe farvi finire in caserma per effettuare un identificazione formale.

Invece, se venite fermati senza motivo e vi viene chiesto dove state andando, allora avete il diritto di non rispondere. In tal caso non ci saranno conseguenze legali e vi verranno al massimo chieste le vostre generalità.