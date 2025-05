WhatsApp, codice OPT obbligatorio, dura pochissimi secondi | Se non ti arriva per SMS ti bloccano le chat

Per proteggere il proprio profilo WhatsApp si consiglia di attivare la verifica in due passaggi - Lagazzettadimassacarrara.it - foto Canva

Basta un messaggio inviato tramite WhatsApp per capire di essere finiti nella trappola dei criminali informatici.

Quando si tratta di dispositivi digitali, la prima cosa che si cerca di preservare è la privacy, non solo per evitare di rivelare eventuali segreti ma soprattutto per non rischiare di farsi rubare informazioni sensibili che potrebbero essere usate per accedere al conto corrente degli utenti.

Negli ultimi anni i criminali hanno cominciato a sfruttare piattaforme popolari come WhatsApp per portare a termine il proprio lavoro. Non a caso è stata presa di mira quest’ultima perché, con i suoi 2 miliardi di iscritti, rappresenta la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo.

Ma cosa accade quando la suddetta viene hackerata? Al contrario di ciò che si pensa, non è così evidente capire se si è finiti nella trappola dei pirati informatici. Tuttavia per scoprirlo, si consiglia di osservare attentamente la presenza di alcuni dettagli.

Come scoprire se il WhatsApp è finito nella mani dei criminali

Esistono una serie di segnali chiari per scoprire se il proprio account WhatsApp è stato hackerato. Ad esempio, potrebbe arrivarvi inaspettatamente un messaggio SMS con un codice OTP per accedere alla piattaforma di messaggistica. Questo significa che qualcuno sta cercando di accedere da un altro dispositivo.

Un altro segno di possibile hackeraggio è rappresentato da una disconnessione o una chiusura inaspettata dell’app. Anche i messaggi non letti che vengono visualizzati come “letti” potrebbe essere legati al fatto di essere stati vittima di un attacco. La stessa cosa vale sia per i messaggi inviati che non sono stati scritti dall’utente che per gli stati presenti sul proprio profilo ma non pubblicati dalla persona.

Procedura per proteggere il proprio account WhatsApp

Per tenere lontano il proprio account dagli accessi non autorizzati, si consiglia di attivare la verifica in due passaggi. Questo sistema aggiunge un ulteriore livello di sicurezza richiedendo un PIN di sei cifre che solo l’utente in questione conosce. Per attivarlo bisogna selezionare i tre puntini presenti in alto a destra e poi entrare sulle “Impostazioni”.

Quindi si procede andando su “Account” e poi su “Verifica in due passaggi”. A questo punto non resta che cliccare su “Attiva” e inserire un PIN a sei cifre. Nel caso in cui ci si dovesse dimentica il codice, si suggerisce di aggiungere un indirizzo e-mail in modo da recuperarlo con facilità.