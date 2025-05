L’ultima onda gigante 350 anni fa, oggi torna la paura | Un megatsunami pronto a colpire con onde di 300 metri

A breve un enorme tsunami potrebbe scaraventarsi sulla costa occidentale degli Stati Uniti: ecco tutto ciò che sappiamo finora.

Nel corso dei decenni si è assistito ad un susseguirsi di tragici e inimmaginabili fenomeni atmosferici che hanno causato centinaia di migliaia di morti. Tra trombe d’aria, terremoti, inondazioni, sono innumerevoli le devastanti situazioni metereologiche che si sono sviluppate in più zone del Pianeta.

E ora con il cambiamento climatico e fattori di altra natura queste ultime non faranno altro che peggiorare, sia in termini di potenza che gravità dei danni. Infatti da tempo gli esperti stanno aspettando quello che è stato soprannominato come “mega tsunami”.

Si tratta per l’appunto di una serie di enormi ondate d’acqua che potrebbero raggiungere i 300 metri. Avrà una calamità tale da spazzare via intere comunità. Molto probabilmente le suddette si verificheranno negli Stati Uniti, e per la precisione sulla costa occidentale, andando a colpire l’Alaska, le Hawaii e la California.

Le conseguenze devastanti del mega tsunami

Un nuovo studio pubblicato nei Proceedings of the National Academy of Sciences ha lanciato numerosi campanelli d’allarme, rivelando che a breve un terremoto potrebbe eruttare lungo la zona di subduzione di Cascadia, una faglia che si estende dal nord dell’isola di Vancouver a Cape Mendocino, in California.

I ricercatori hanno scoperto che questo potenziale terremoto risulterà così intenso, che combinato con l’innalzamento del livello del mare, potrebbe provocare un mega tsunami, con conseguenze più gravi per i residenti e le loro abitazioni. In accordo con quanto delineato nello studio, la faglia interessata presenta il 15% di possibilità di creare un terremoto di magnitudo 8.0 o superiore entro i prossimi 50 anni, che potrebbe far sprofondare la terra costiera fino a 3 metri.

E’ accaduto nel 1700

Il mega tsunami descritto dagli autori dello studio non sarebbe il primo di questa portata, ma questi ultimi hanno anche aggiunto che non se ne verifica uno di magnitudo sismica superiore a 8,0 dal 26 gennaio 1700.

Hanno aggiunto: “La Cascadia è un luogo unico. Non è super popolata, ma la maggior parte degli estuari ha una comunità al suo interno e si trova proprio nella zona di subsidenza”… onestamente è qui che (la subsidenza) potrebbe avere un impatto maggiore di quello che ha avuto durante altri grandi terremoti recenti in tutto il mondo”.