ULTIM’ORA MINISTERO – Nuovo Bonus Consumi, 2.300€ sul conto se butti via questo elettrodomestico | Accredito diretto, basta la rottamazione

Milioni di cittadini hanno la possibilità di risparmiare migliaia di euro: basta solo seguire una semplice direttiva.

Nell’ultimo periodo il costo dei beni e dei servizi è salito alle stelle, come dimostrato dalle bollette riguardanti i consumi domestici. Ecco perché sempre più persone stanno cercando delle soluzioni efficaci per ridurre le spese, ma non è così così semplice come si pensa.

A questo proposito il governo ha lanciato una serie di iniziative di natura economica volte ad aiutare le innumerevoli famiglie che si trovano in difficoltà. Ma ci sono altri trucchetti che possono rivelarsi utili per abbassare i costi mensili e annuali.

Uno di questi è legato all’utilizzo del frigorifero, che come sappiamo, non è solo uno degli elettrodomestici più utilizzati, ma è anche tra i più costosi, complice il fatto che rimane acceso 24 ore su 24, traducendosi in oltre 96 mila ore di collegamento alla rete elettrica. roprio per questa ragione, c’è un’azione che si può intraprendere per ridurre i consumi e al tempo stesso migliorare le sue prestazioni.

Come ridurre il costo della bolletta elettrica

Sapete che con qualche accortezza in più nell’utilizzo del frigorifero sareste in grado di risparmiare 2338 euro nel corso di un decennio? Si tratta di un importo notevole se si considera che ciascuna abitazione ormai possiede uno di questi elettrodomestici.

Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: cosa si deve fare per evitare di sborsare centinaia di euro in più all’anno? Semplice, basta acquistare un frigorifero più efficiente in modo tale da garantire una raffreddamento migliore e un consumo inferiore.

Quale frigorifero scegliere per risparmiare più soldi

Le etichette di efficienza energetica sono un buon modo per valutare quanto costerà un elettrodomestico sulla bolletta elettrica. Inizialmente le suddette andavano dalla A alla F, ma con il tempo, la tecnologia è migliorata e sono state aggiunte le etichette A+, A++ e A+++.

Questi modelli sono più efficienti, ma un po’ più costosi, tuttavia è necessario ricordare che risparmiare pochi euro acquistando un frigo meno efficiente può significare pagare centinaia di euro in più sulla bolletta dell’elettricità un decennio dopo. Inoltre ci sono altri accorgimenti che si possono implementare a questo scopo, come regolare correttamente la temperatura (50°C per il frigorifero e -180°C per il congelatore), evitare di posizionarlo vicino a fonti di calore e di ammassare tutti gli alimenti sullo stesso ripiano.