Il Sassicaia più pregiato d’Italia è a solo 1 ora da casa tua: in questa tenuta svendono l’annata migliore di sempre | Lo paghi la metà

Se ami il vino allora devi provare quello più pregiato d’Italia che fa di gran lunga la differenza: andiamo a vedere di che si tratta

Molto spesso i nostri lettori vogliono gustare prodotti pregiati e arrivano ad acquistare persino dall’altro capo del mondo se amano un determinato prodotto. La vita e la comunità odierna, ama gustare moltissimi prodotti locali tra cui uno dei vini più pregiati in Italia: andiamo a vedere quanto costa e dove trovarlo ma soprattutto perché potrebbe fare la storia sulla tua tavola.

Per chi ama gustare una buona bottiglia di vino, allora sa benissimo che questo sin dai tempi dell’antichità ha aiutato moltissimo gli utenti , i cittadini e quant’altro a godersi pranzi e cene insieme ai personaggi dell’epoca, tra Re, Regine e Principe arrivando sino ai giorni nostri, sulle nostre tavole con una leggerezza e un gusto mai visto prima.

La società cresce ma su certe tradizioni come quella di gustarsi un ottimo bicchiere di vino, sappiamo benissimo che non cambia e non è facilmente sostituibile. Proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi di una tradizione antica e di un ottimo vino che, se tenuto e acquistato da ciascuno di voi, sappiamo bene possa fare la differenza per il suo gusto e la sua specialità.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede nel mondo e qual è uno dei prodotti che non puoi assolutamente perderti soprattutto se hai ospiti a pranzo e a cena: i dettagli e le curiosità le approfondiamo nel prossimo paragrafo.

Vino, ecco quale scegliere per gustarlo insieme ai tuoi amici

Come sappiamo e vi abbiamo spesso detto, gustare un buon bicchiere di vino può dar gioia e serenità alla tua vita, soprattutto se lo si fa con il proprio partner e con i propri amici. Negli anni, abbiamo potuto assistere a certi vini pregiati che possono di gran lunga fare la differenza: tra questi sicuramente appare il vino di Sassicaia proprio della tenuta San Guido che si trova tra Livorno e Grosseto sulla costa marittima della Maremma.

E’ stato anche Giosue Carducci a scoprire la tenuta scrivendo perfino un ode in relazione a questo posto: “I cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filar…”. Il mito del vino è legato anche alla figura di Mario Incisa della Rocchetta, colui che ha dato la rivoluzione dei Super Tuscan.

Il prezzo e la tipologia

Tra le tipologie ne abbiamo diverse e con prezzi assolutamente diversi ma la qualità non cambia visto il metodo di fermentazione che fa la differenza.

Le bottiglie di vino partono da 37 euro per una sola bottiglia fino ad arrivare ai 210 euro per 6 bottiglie. Ma non è finita qui: vi sono dei vini dal costo di 2000 euro sino a 13.100 euro.