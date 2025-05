Inaugurato il rinnovo dell’asilo I cuccioli, la sindaca Serena Arrighi: “Un’eccellenza di cui siamo davvero molto fieri”

La struttura rinnovata di via Erevan potrà accogliere fino a 53 bambini in contemporanea. Gea Dazzi: “Un servizio importantissimo per le famiglie”.

Lo scorso 26 maggio la città di Carrara ha festeggiato l’inaugurazione dell’asilo nido “I Cuccioli” in via Erevan, il primo progetto completato con i fondi PNRR nel Comune.

La struttura, rinnovata con un investimento di circa 400mila euro – di cui 191mila dal PNRR e 168mila dal Comune – è stata ampliata e completamente riqualificata, e potrà ospitare fino a 53 bambini, ovvero 13 in più rispetto alla precedente capienza.

I lavori sono stati suddivisi in due fasi: nella prima tranche è stato ampliato il lato posteriore, con la costruzione di un nuovo spogliatoio e aule più spaziose, peraltro connesse al giardino tramite ampie vetrate che favoriscono l’illuminazione naturale; nella seconda, invece, sono stati ripristinati l’impianto elettrico e il sistema antincendio, senza dimenticare l’impermeabilizzazione del tetto e la ritinteggiatura degli interni.

Il fiore all’occhiello del progetto, però, è senz’altro lo spazioso e accogliente giardino esterno, che nel corso dell’inaugurazione ha accolto famiglie e Autorità, ma anche trampolieri, teatrini e nuvole di bolle di sapone. L’Amministrazione si dichiara orgogliosa del risultato finale, sottolineando però che si tratta solo del primo di numerosi cantieri di pubblica utilità. I fondi del PNRR serviranno infatti a riammodernare anche le scuole “Buonarroti” e “Taliercio” a Marina e a favorire i lavori per la nuova mensa “Rodari” ad Avenza.

La soddisfazione di Serena Arrighi

Il Sindaco Serena Arrighi ha commentato: “I nostri asili nido sono un’eccellenza di cui siamo davvero molto fieri. Ai ‘Cuccioli’ sono stati realizzati lavori importanti: grazie ai fondi PNRR abbiamo ampliato la struttura, per poi andare a renderla ancora più bella e funzionale attraverso un importante investimento da parte del Comune“.

Arrighi ha quindi concluso: “Oggi ci tengo anzitutto a ringraziare tutto il personale del Comune, che ha seguito i lavori in tutte le loro fasi, così come l’organizzazione del servizio e poi, ovviamente, le educatrici, le ausiliarie e tutti coloro che quotidianamente si prendono cura delle bambine e dei bambini“.

Un toccasana per le famiglie e l’economia locale

L’assessore Gea Dazzi ha invece sottolineato i benefici a lungo termine della nuova struttura, dichiarando: “È bello essere qui a festeggiare tutti assieme il grande lavoro svolto in questi mesi. Gli asili nido sono un servizio importantissimo per tante famiglie e, soprattutto, per tante donne“.

“Come Amministrazione” – ha infine rilevato Dazzi – “ci abbiamo sempre creduto, e abbiamo cominciato dal primo giorno a lavorare per potenziarli. Non solo, quindi, abbiamo realizzato 13 nuovi posti qui in via Erevan, ma abbiamo investito nella creazione di un altro polo 0-6, il terzo in città, senza dimenticare che per la prima volta dopo tanti anni il Comune è tornato ad assumere le proprie educatrici“.