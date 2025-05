Bolletta, la azzeri con un bicchiere di acqua salata: il trucchetto eco-friendly del popolo Wayúu | L’Enel non vuole che tu lo sappia

L’innovativo progetto realizzato da una start-up colombiana ha la capacità di rivoluzionare il settore dell’energia rinnovabile.

Negli ultimi tempi il costo delle bollette è salito alle stelle, complice l’aumento dei prezzi legati ai beni e ai servizi. Questo ovviamente ha gravemente pesato sulla situazione economica di milioni di famiglie italiane, che da un giorno all’altro si sono dovute confrontare con delle spese domestiche molto più elevate del previsto.

Ma una recente invenzione potrebbe presto rivoluzionare il settore energetico dell’intero pianeta, permettendoci non solo di risparmiare centinaia di euro all’anno ma al tempo stesso di salvaguardare l’ambiente.

Quest’ultima è stata pensata da E-Dina, una giovane azienda colombiana che si occupa delle energie rinnovabili. Il progetto in questione è rappresentato da WaterLight, una lanterna portatile, che funziona tramite acqua salata o urina.

Arriva WaterLight, la lanterna rivoluzionaria

WaterLight rappresenta una valida alternativa alle lampade solari, soprattutto nelle comunità che si affidano solo es esclusivamente alle fonti rinnovabili. Ma come funziona esattamente? In poche parole, basta riempire il dispositivo con 500 ml d’acqua di mare (o urina in caso di emergenza) e il gioco è fatto.

Attraverso un meccanismo di ionizzazione, dove gli elettroliti presenti nel liquido reagiscono con le piastre di magnesio e rame, la lanterna è in grado di emettere una quantità di energia sufficiente da durare 45 giorni. Agisce quindi da mini-generatore di energia e può essere utilizzato anche per compiere una serie di azioni abitudinarie, tra cui il caricamento del proprio cellulare.

L’efficacia e l’efficienza della lanterna portatile

A differenza delle lanterne solari, una volta riempita d’acqua, l’erogazione di energia è immediata. Come accennato in precedenza, il metodo di ionizzazione creato dalla start up, dura più a lungo di qualsiasi altra tecnologia. La lanterna presenta inoltre un involucro cilindrico in legno di Urapán con un circuito integrato nella base e un tappo perforato sulla parte superiore che consente all’acqua di fluire nel dispositivo, mentre il gas idrogeno creato durante il processo di ionizzazione può uscire.

Dopo l’evaporazione delle particelle di sale, la lanterna può essere svuotata e ricaricata, mentre l’acqua utilizzata può essere adoperata nuovamente per il lavaggio o la pulizia. Questo innovativo dispositivo è stata progettato specificamente per il popolo Wayúu, una tribù indigena che vive sulla punta più settentrionale del Sud America, e che non ha accesso all’elettricità. L’azienda spera però di far arrivare tale invenzione nel resto del mondo.