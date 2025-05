‘Calda Calda’, solo tra Massa e Carrara la chiamano così | Meglio della pizza a Napoli, una delizia

E’ considerata una vera e propria istituzione nella provincia della Toscana: ecco come preparare la celebre Calda Calda

Soffice, semplice e gustosa… sono queste le caratteristiche principali che hanno permesso ad un piatto come la Calda Calda di entrare nel cuore culinario dei toscani, facendola diventare una delle ricette più celebri della Regione.

Questo anche grazie al fatto che richiede l’utilizzo di ingredienti poveri e comuni, tipici della tradizione italiana. Nel tempo ha acquisito diversi nomignoli, ma nel resto del Bel Paese è conosciuta spesso come farinata.

Ne avrete sicuramente sentito parlare almeno una volta nella vita, o magari l’avete già addentata. Ciò non cambia il fatto che sia un manicaretto deliziosamente irresistibile. Perché dunque non cimentarsi nella sua preparazione? Fidatevi, non ne rimarrete delusi.

La Calda Calda: gli ingredienti necessari per realizzarla

Se non vedete l’ora di correre in cucina e cominciate la preparazione della farinata o della Calda Calda, non siete gli unici. A questo punto non ci resta altro che addentrarci nei meandri della tradizione toscana, e nello specifico, di quella legata alla provincia di Massa e Carrara.

Come di può dedurre dal nome, si tratta di una focaccia di ceci, che viene per l’appunto servita… calda. Rappresenta uno spuntino perfetto, e può essere accompagnato da salumi, formaggi o verdure. Ma veniamo al dunque. Per la sua preparazione vi serviranno i seguenti ingredienti: 250 g di farina di ceci, 1 litro di acqua, olio q.b. e sale q.b.

Tutti gli step per ottenere una farinata di ceci perfetta

Cominciate prendendo una ciotola e versandoci l’acqua fredda insieme alla farina di ceci. Quindi, con una frusta iniziate a mescolare fino a quando i grumi scompariranno. A questo dovreste avere tra le mani una pasta alquanto omogenea, che lascerete riposare a temperatura ambiente per almeno 2 ore.

Trascorso questo tempo, assicuratevi di togliere la schiuma che potrebbe essersi formata sulla superficie e mescolate nuovamente con la frusta per amalgamare bene l’impasto, inclusa la farina che potrebbe essersi posata sul fondo. Nel frattempo accendete il forno a 250°, prendete dunque una teglia e ungetela d’olio. Dopodiché versateci la pasta ottenuta, infornate e cuocete. La Calda Calda sarà pronta non appena si comincerà ad intravedere una crosticina marrone. Buon appetito!