“Riconsegnatele allo sportello”, la Banca d’Italia a tutti i correntisti: banconote da 20 e da 50€ fuori corso | Ecco i numeri di serie

La Banca centrale Europea è pronta per apportare cambiamenti significativi al sistema monetario, cominciando dalle banconote.

Da circa due anni l’Unione Europea si sta preparando ad implementare delle modifiche importanti nel campo delle banconote, ormai sempre meno utilizzate. Infatti nell’ultimo decennio si sono notevolmente ridotte le transazioni effettuate con il contante fisico in favore di quelle eseguite tramite carta di credito/debito.

Tutto ciò ha fatto credere a molti cittadini europei che ci si stia dirigendo, seppur lentamente, ad un possibile ritiro di alcune banconote attualmente in circolazione, sebbene non ci siano ancora stati annunci ufficiali in merito.

Nel frattempo, visto il contesto e l’importanza di tale tematica, la Banca Centrale Europea (BCE) ha intrapreso un nuovo progetto volto a trasformare il livello simbolico delle banconote. Come? Semplice, con un nuovo design.

Le banconote si trasformano

Le banconote hanno la capacità di rappresentare non solo un mezzo di pagamento ma anche un’identità di espressione europea e una raffigurazione dei suoi valori. Questo ha dunque spinto la BCE a optare per una reinterpretazione delle suddette.

E per individuare i temi si è affidata ad un team di esperti e ad gruppo di 365 mila cittadini. Alla fine a scelta è ricaduta su due concetti differenti, “cultura europea” e “fiumi e uccelli”, considerati simboli di resilienza attraverso la diversità.

Il futuro della banconote

Il nuovo tema “Cultura europea” porterà sul fronte delle banconote figure emblematiche come Marie Curie, accanto a immagini che evocano luoghi e attività culturali di grande impatto. Invece il secondo tema, ispirato alla natura, mira a creare un collegamento visivo con la biodiversità europea, illustrando uccelli e fiumi che uniscono, al di là dei confini, il paesaggio naturale del continente.

Tuttavia non sarà la BCE ha decidere quale sarà il design a finire sulle banconote, bensì i cittadini stessi. A questo proposito, la nota Istituzione aprirà un concorso dedicato ad artisti e grafici di tutta l’Unione europea. I partecipanti proporranno concetti visivi che saranno valutati sia da una giuria specializzata che dal voto del pubblico. In questo modo, il futuro aspetto delle banconote sarà deciso sia dall’esperienza che dalle preferenze dei cittadini europei. Le nuove banconote saranno lanciate ufficialmente nel 2026 e sostituiranno gradualmente i vecchi disegni, segnando una nuova tappa nella storia della moneta unica.